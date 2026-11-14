97 Platformunun İlk Dizisi "Who Are You?" Adıyaman'da Sete Çıktı: Kadroda Ata Artman ve Jessica May Var

Dizi, 1980'lerden 2040'a uzanan bir zaman aralığında üç farklı kuşaktan karakterleri bir araya getiriyor. Who Are You?, her biri 10 dakikalık 10 bölümden oluşacak ve 12 Ocak 2027'de 97 platformunda yayınlanacak. Dizinin konusuna dair başka bir ayrıntı henüz paylaşılmadı.