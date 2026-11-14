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97 Platformunun İlk Dizisi "Who Are You?" Adıyaman'da Sete Çıktı: Kadroda Ata Artman ve Jessica May Var

97 Platformunun İlk Dizisi "Who Are You?" Adıyaman'da Sete Çıktı: Kadroda Ata Artman ve Jessica May Var

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 10:57 Son Güncelleme: 14.11.2026 - 11:02
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Yeni dijital platform 97'nin ilk projesi Who Are You? (Sen Kimsin?) Adıyaman'da sete çıktı. Ata Artman ve Jessica May'in başrolleri paylaştığı dizi, 10 bölümden oluşacak ve 12 Ocak 2027'de 97 platformunda yayınlanacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Who Are You?, 97 platformunun ilk projesi olarak Adıyaman'da çekiliyor.

Who Are You?, 97 platformunun ilk projesi olarak Adıyaman'da çekiliyor.

Who Are You? Adıyaman'ın masalsı atmosferinde çekiliyor. Dizi, Ocak ayında yayın hayatına başlayacak yeni dijital platform 97'nin ilk projesi. Yapımcılığını Shortcut'ın üstlendiği dizi, Doping Hafıza ve 97 iş birliğiyle hazırlanıyor. Kreatif yapımcılığı Esra Seyrekbasan yapıyor. Dizinin yönetmeni Levent Onan, senaryosu ise Alper Sarıkaya'ya ait.

Dizi, 1980'lerden 2040'a uzanan üç kuşağın hikayesini anlatıyor.

Dizi, 1980'lerden 2040'a uzanan üç kuşağın hikayesini anlatıyor.

Dizi, 1980'lerden 2040'a uzanan bir zaman aralığında üç farklı kuşaktan karakterleri bir araya getiriyor. Who Are You?, her biri 10 dakikalık 10 bölümden oluşacak ve 12 Ocak 2027'de 97 platformunda yayınlanacak. Dizinin konusuna dair başka bir ayrıntı henüz paylaşılmadı.

Dizinin kadrosunda Ata Artman ve Jessica May başrolde yer alıyor.

Dizinin kadrosunda Ata Artman ve Jessica May başrolde yer alıyor.

Dizinin başrollerini Zeynel karakterine hayat veren Ata Artman ile Nina'yı canlandıran Jessica May paylaşıyor. Kadroda ayrıca Burak Can (Ömer), Mustafa Kırantepe (Psikiyatr), Yıldıray Şahinler (Suat), Neslihan Yeldan (Firuze), Mina Akdın (Rüveyda), Doğukan Polat (Sensoy), Daniel Balaban (Serkan), Yılmaz Gökgöz (Kadir), Nehir Gökdemir (Genç Firuze), Naz Çağla Irmak (Viyan) ve Murat Göçmez (Can) yer alıyor. Oğuz Aksaç da kadroda bulunuyor, ancak canlandıracağı karakter paylaşılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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