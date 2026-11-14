97 Platformunun İlk Dizisi "Who Are You?" Adıyaman'da Sete Çıktı: Kadroda Ata Artman ve Jessica May Var
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Yeni dijital platform 97'nin ilk projesi Who Are You? (Sen Kimsin?) Adıyaman'da sete çıktı. Ata Artman ve Jessica May'in başrolleri paylaştığı dizi, 10 bölümden oluşacak ve 12 Ocak 2027'de 97 platformunda yayınlanacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Who Are You?, 97 platformunun ilk projesi olarak Adıyaman'da çekiliyor.
Dizi, 1980'lerden 2040'a uzanan üç kuşağın hikayesini anlatıyor.
Dizinin kadrosunda Ata Artman ve Jessica May başrolde yer alıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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