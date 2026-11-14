Şapkacı Kadınlar Kadrosuna Sürpriz İsim Geliyor
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Esra Kızıldoğan, yeni yılın en merak edilen dizilerinden Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna katıldı. Şapka Devrimi dönemini anlatacak dizide Kızıldoğan'ın Fikriye karakterine hayat vereceği ve Miralay Sami'nin eşi olarak yer alacağı belirtiliyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Şapkacı Kadınlar, O3 Medya imzası taşıyor.
Esra Kızıldoğan, Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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