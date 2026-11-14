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Şapkacı Kadınlar Kadrosuna Sürpriz İsim Geliyor

Şapkacı Kadınlar Kadrosuna Sürpriz İsim Geliyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 10:16
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Esra Kızıldoğan, yeni yılın en merak edilen dizilerinden Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna katıldı. Şapka Devrimi dönemini anlatacak dizide Kızıldoğan'ın Fikriye karakterine hayat vereceği ve Miralay Sami'nin eşi olarak yer alacağı belirtiliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Şapkacı Kadınlar, O3 Medya imzası taşıyor.

Şapkacı Kadınlar, O3 Medya imzası taşıyor.

Şapkacı Kadınlar, Saner Ayar'ın patronu olduğu O3 Medya imzası taşıyor. Dizinin başrollerini Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı paylaşacak. Senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in yazdığı yapımın yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Ömür Atay oturuyor. Dizinin ilk tanıtımı, başrol oyuncularının katılımıyla Cannes'da yapıldı.

Esra Kızıldoğan, Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna katıldı.

Esra Kızıldoğan, Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Esra Kızıldoğan, Şapkacı Kadınlar'a katılacak isimler arasında yer aldı. Kızıldoğan'ın Fikriye rolünü üstleneceği ve Miralay Sami'nin eşini canlandıracağı öne sürüldü.

Dizinin hazırlıkları sürerken sete çıkış için kasım sonu hedefleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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