Şapkacı Kadınlar Kadrosuna Sürpriz İsim Geliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Esra Kızıldoğan, yeni yılın en merak edilen dizilerinden Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna katıldı. Şapka Devrimi dönemini anlatacak dizide Kızıldoğan'ın Fikriye karakterine hayat vereceği ve Miralay Sami'nin eşi olarak yer alacağı belirtiliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş