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13 Kasım MasterChef Türkiye'de 100 Bin TL'lik Ödül Sahibini Buldu!

13 Kasım MasterChef Türkiye'de 100 Bin TL'lik Ödül Sahibini Buldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 09:11
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MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde 100 bin TL'lik para ödülü sahibini buldu. Mavi ve kırmızı takımın 112 Acil Sağlık ekipleri için yemek hazırladığı oyunu kırmızı takım kazandı. Bireysel ödül yarışmasında ise Tolgahan, rakibi Bahar'ı geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

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Mavi ve kırmızı takım 112 Acil Sağlık ekipleri için yemek hazırladı.

Mavi ve kırmızı takım 112 Acil Sağlık ekipleri için yemek hazırladı.

Takım etabında mavi ve kırmızı takım, 112 Acil Sağlık ekipleri için yemek hazırladı. Şeflerin belirlediği menüde ayran aşı çorbası, pırasa dolması, dana rosto ve patates püresi, İstanbul pilavı ve şöbiyet yer aldı. Zamana karşı yapılan etapta şeflerden en yüksek değerlendirmeyi alan kırmızı takım kazandı ve bireysel ödül yarışmasına geçme hakkı elde etti.

Tolgahan ve Bahar'ın performansları beraberlikle sonuçlandı.

Tolgahan ve Bahar'ın performansları beraberlikle sonuçlandı.

Bireysel ödül yarışması, kırmızı takım yarışmacıları arasında yapıldı. Final aşamasına Tolgahan ve Bahar kaldı. İkilinin performansları beraberlikle sonuçlandı ve iki yarışmacı yeniden tezgah başına geçerek ikinci bir mücadele yaptı.

100 bin TL'lik ödülü Tolgahan kazandı.

100 bin TL'lik ödülü Tolgahan kazandı.

İkinci mücadelede rakibini geride bırakan Tolgahan, şeflerin değerlendirmesiyle gecenin kazananı oldu ve 100 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Bu bölümde haftanın eleme adaylarının belirlenmesinden farklı olarak para ödülü yarışı yapıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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