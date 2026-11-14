13 Kasım MasterChef Türkiye'de 100 Bin TL'lik Ödül Sahibini Buldu!

Takım etabında mavi ve kırmızı takım, 112 Acil Sağlık ekipleri için yemek hazırladı. Şeflerin belirlediği menüde ayran aşı çorbası, pırasa dolması, dana rosto ve patates püresi, İstanbul pilavı ve şöbiyet yer aldı. Zamana karşı yapılan etapta şeflerden en yüksek değerlendirmeyi alan kırmızı takım kazandı ve bireysel ödül yarışmasına geçme hakkı elde etti.