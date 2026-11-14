13 Kasım MasterChef Türkiye'de 100 Bin TL'lik Ödül Sahibini Buldu!
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MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde 100 bin TL'lik para ödülü sahibini buldu. Mavi ve kırmızı takımın 112 Acil Sağlık ekipleri için yemek hazırladığı oyunu kırmızı takım kazandı. Bireysel ödül yarışmasında ise Tolgahan, rakibi Bahar'ı geride bırakarak ödülün sahibi oldu.
Mavi ve kırmızı takım 112 Acil Sağlık ekipleri için yemek hazırladı.
Tolgahan ve Bahar'ın performansları beraberlikle sonuçlandı.
100 bin TL'lik ödülü Tolgahan kazandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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