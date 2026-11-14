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Aleyna Tilki'den Spotify Tepkisi: Dedublüman'la Düet Yaptığı "Yanar" İçin Beklenmedik Çıkış!

Aleyna Tilki'den Spotify Tepkisi: Dedublüman'la Düet Yaptığı "Yanar" İçin Beklenmedik Çıkış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 08:47
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Aleyna Tilki ve Dedublüman, Sana Güvenmiyorum'dan iki yıl sonra Yanar için yeniden bir araya geldi. Ancak yeni düetin yayınlandığı gün Aleyna Tilki'den sitem dolu bir paylaşım geldi. Şarkının Spotify'ın editoryal listelerinde yer almaması üzerine Tilki, 'Kırıldım gerçekten' dedi.

Kaynak: Sosyal medya paylaşımı

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Aleyna Tilki, 2014'te Yetenek Sizsiniz Türkiye'yle tanındı.

Aleyna Tilki, 2014'te Yetenek Sizsiniz Türkiye'yle tanındı.

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Konya'da doğdu. 14 yaşındayken katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyurdu. Ağustos 2016'da Emrah Karaduman'la birlikte yer aldığı Cevapsız Çınlama ile dikkat çeken sanatçı, ardından Sen Olsan Bari (2017), Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum ve Sevmek Yok (2018) gibi şarkılarla popüler oldu. Nasılsın Aşkta?, Ayrı Gitme ve Başıma Belasın da sanatçının bilinen parçaları arasında yer alıyor.

Mayıs 2019'da Warner Music Group'la anlaşma imzalayan Tilki, 2022'de Spotify'ın EQUAL programının küresel elçisi olan ilk Türk kadın sanatçı oldu. İlk uzunçalar albümü Kırlar'ı ise 22 Ağustos 2025'te yayımladı.

Dedublüman ve Aleyna Tilki, Yanar ile ikinci kez düet yaptı.

Dedublüman ve Aleyna Tilki, Yanar ile ikinci kez düet yaptı.

Yanar, 13 Kasım'da Hypers Music etiketiyle dijital platformlarda yayımlandı. Şarkı, Dedublüman'ın Dedub Sessions projesinin ikinci serisinde yer alıyor. Sözleri ve müziği Mustafa Yavuz'a ait olan şarkıda Yavuz gitar çalıp söylerken Aleyna Tilki de vokalde yer alıyor.

İki isim bundan önce Sana Güvenmiyorum düetinde birlikte çalışmıştı. Şarkı listelerde haftalarca zirvede kalmıştı.

Aleyna Tilki, Yanar'ın editoryal listelere alınmamasına "Kırıldım gerçekten" diyerek tepki gösterdi.

Aleyna Tilki, Yanar'ın editoryal listelere alınmamasına "Kırıldım gerçekten" diyerek tepki gösterdi.

Aleyna Tilki, Yanar şarkısının Spotify'ın editoryal listelerine alınmamasına tepki gösterdi. Şarkıcı, 'Kırıldım gerçekten' dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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