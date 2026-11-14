Aleyna Tilki'den Spotify Tepkisi: Dedublüman'la Düet Yaptığı "Yanar" İçin Beklenmedik Çıkış!
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Aleyna Tilki ve Dedublüman, Sana Güvenmiyorum'dan iki yıl sonra Yanar için yeniden bir araya geldi. Ancak yeni düetin yayınlandığı gün Aleyna Tilki'den sitem dolu bir paylaşım geldi. Şarkının Spotify'ın editoryal listelerinde yer almaması üzerine Tilki, 'Kırıldım gerçekten' dedi.
Kaynak: Sosyal medya paylaşımı
Aleyna Tilki, 2014'te Yetenek Sizsiniz Türkiye'yle tanındı.
Dedublüman ve Aleyna Tilki, Yanar ile ikinci kez düet yaptı.
Aleyna Tilki, Yanar'ın editoryal listelere alınmamasına "Kırıldım gerçekten" diyerek tepki gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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