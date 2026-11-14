Aleyna Tilki'den Spotify Tepkisi: Dedublüman'la Düet Yaptığı "Yanar" İçin Beklenmedik Çıkış!

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Konya'da doğdu. 14 yaşındayken katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyurdu. Ağustos 2016'da Emrah Karaduman'la birlikte yer aldığı Cevapsız Çınlama ile dikkat çeken sanatçı, ardından Sen Olsan Bari (2017), Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum ve Sevmek Yok (2018) gibi şarkılarla popüler oldu. Nasılsın Aşkta?, Ayrı Gitme ve Başıma Belasın da sanatçının bilinen parçaları arasında yer alıyor.

Mayıs 2019'da Warner Music Group'la anlaşma imzalayan Tilki, 2022'de Spotify'ın EQUAL programının küresel elçisi olan ilk Türk kadın sanatçı oldu. İlk uzunçalar albümü Kırlar'ı ise 22 Ağustos 2025'te yayımladı.