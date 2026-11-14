Aslıhan Gürbüz'den Ufak Tefek Cinayetler'deki Merve Aksak Hakkında Şaşırtan İtiraf!
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Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ıyla hatırlanan Aslıhan Gürbüz'den, karakteriyle ilgili dikkat çeken sözler geldi. Sosyal medyada paylaşılan sözlere göre oyuncu, 'Merve Aksak'tan hiç haz etmiyorum' dedi ve karakterin kendisini yorduğunu söyledi.
Gürbüz, bugün Ege'de sakin bir hayat sürüyor.
Aslıhan Gürbüz'ün Merve Aksak hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Gürbüz, Merve Aksak karakteriyle ilgili benzer sözleri daha önce de söylemişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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