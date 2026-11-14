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Aslıhan Gürbüz'den Ufak Tefek Cinayetler'deki Merve Aksak Hakkında Şaşırtan İtiraf!

Aslıhan Gürbüz'den Ufak Tefek Cinayetler'deki Merve Aksak Hakkında Şaşırtan İtiraf!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 09:04
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Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ıyla hatırlanan Aslıhan Gürbüz'den, karakteriyle ilgili dikkat çeken sözler geldi. Sosyal medyada paylaşılan sözlere göre oyuncu, 'Merve Aksak'tan hiç haz etmiyorum' dedi ve karakterin kendisini yorduğunu söyledi.

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Gürbüz, bugün Ege'de sakin bir hayat sürüyor.

Gürbüz, bugün Ege'de sakin bir hayat sürüyor.

Aslıhan Gürbüz, İstanbul'u bırakıp Ayvalık'a yerleşti ve bugün sakin bir hayat sürüyor. Oyuncu, Merve Aksak'ın ardından da farklı projelerde yer almıştı. Gürbüz'ün yeni sözleri, Merve Aksak karakterinin kariyerindeki yerine dair bakışını bir kez daha gündeme taşıdı.

Aslıhan Gürbüz'ün Merve Aksak hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan sözlere göre Aslıhan Gürbüz, Merve Aksak karakteri için 'Merve Aksak'tan hiç haz etmiyorum' dedi. Oyuncunun sözleri şöyle aktarıldı: 'Merve Aksak, Aslıhan Gürbüz'ü yedi. Kariyerimde başka hiçbir şeyi başarmamışım gibi oldu. Bu beni yordu. Merve kötü bir kadındı, bunu kabul edelim.'

Gürbüz, Merve Aksak karakteriyle ilgili benzer sözleri daha önce de söylemişti.

Gürbüz, Merve Aksak karakteriyle ilgili benzer sözleri daha önce de söylemişti.

Gürbüz, Merve Aksak'a dair benzer sözleri daha önce de dile getirmişti. 2017-2018 yıllarında Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı Merve'ye dönüp dönmeyeceği sorulan oyuncu, bir takipçisine 'Asla! Oynadım bitti vedalaştım, oynarken de o kadını sevmedim dedim defalarca ama işte anlayamadınız' yanıtını vermişti. Başka bir takipçisinin 'Merve Aksak'ı özlediysen göz kırp' sorusuna da 'Asla!!!' diye karşılık vermişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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