Aslıhan Gürbüz'den Ufak Tefek Cinayetler'deki Merve Aksak Hakkında Şaşırtan İtiraf!

Sosyal medyada paylaşılan sözlere göre Aslıhan Gürbüz, Merve Aksak karakteri için 'Merve Aksak'tan hiç haz etmiyorum' dedi. Oyuncunun sözleri şöyle aktarıldı: 'Merve Aksak, Aslıhan Gürbüz'ü yedi. Kariyerimde başka hiçbir şeyi başarmamışım gibi oldu. Bu beni yordu. Merve kötü bir kadındı, bunu kabul edelim.'