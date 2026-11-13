article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun 145 Bölümlük Yolculuğu Sona Erdi

Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun 145 Bölümlük Yolculuğu Sona Erdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 23:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nin Yusuf'u Vurgun Adayalı, yaklaşık 145 bölümün ardından diziye veda etti. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ayrılığının hikâyenin gereği olduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yusuf, Ünal ailesinin iş hayatında önemli bir yere sahipti.

Yusuf, Ünal ailesinin iş hayatında önemli bir yere sahipti.

Adayalı'nın canlandırdığı Yusuf, dizide Ünal ailesinin iş hayatında önemli bir yere sahipti. Uzun süre ailenin en güvendiği isimlerden biri olarak izlediğimiz oyuncu yaklaşık 145 bölüm boyunca dizide yer aldı.

Beşinci sezonda Yusuf'un hikâyesi değişti.

Beşinci sezonda Yusuf'un hikâyesi değişti.

Beşinci sezonda Yusuf'un hikâyesinde bir değişim yaşandı. Yusuf, Asil ile iş birliği yaparak Ünal ailesiyle yollarını ayırdı. Oyuncunun diziden ayrılığı da bu gelişmenin ardından kesinleşti.

Vurgun Adayalı, Kızılcık Şerbeti'ne Instagram'dan veda etti.

Vurgun Adayalı, Kızılcık Şerbeti'ne Instagram'dan veda etti.

Vurgun Adayalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda hikâyenin gereği olarak Yusuf karakterine veda ettiğini duyurdu. Oyuncu, bazı hikâyelerin yalnızca oynanmadığını, insanın hayatında iz bıraktığını belirtti ve Yusuf'un kendisi için böyle bir karakter olduğunu anlattı. Paylaşımında yapım ekibine, senaristlere, yönetmenlere, kamera arkası ekibine ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür eden Adayalı, mesajını izleyicilere teşekkür ederek bitirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın