Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun 145 Bölümlük Yolculuğu Sona Erdi

Vurgun Adayalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda hikâyenin gereği olarak Yusuf karakterine veda ettiğini duyurdu. Oyuncu, bazı hikâyelerin yalnızca oynanmadığını, insanın hayatında iz bıraktığını belirtti ve Yusuf'un kendisi için böyle bir karakter olduğunu anlattı. Paylaşımında yapım ekibine, senaristlere, yönetmenlere, kamera arkası ekibine ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür eden Adayalı, mesajını izleyicilere teşekkür ederek bitirdi.