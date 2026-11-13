Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun 145 Bölümlük Yolculuğu Sona Erdi
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Kızılcık Şerbeti'nin Yusuf'u Vurgun Adayalı, yaklaşık 145 bölümün ardından diziye veda etti. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ayrılığının hikâyenin gereği olduğunu söyledi.
Yusuf, Ünal ailesinin iş hayatında önemli bir yere sahipti.
Beşinci sezonda Yusuf'un hikâyesi değişti.
Vurgun Adayalı, Kızılcık Şerbeti'ne Instagram'dan veda etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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