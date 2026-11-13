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Dizi Süreleri Kısalıyor mu? Yapımcılar 140 Dakikalık Bölümlerin Kısalmasını İstiyor

Dizi Süreleri Kısalıyor mu? Yapımcılar 140 Dakikalık Bölümlerin Kısalmasını İstiyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 23:31
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Reklam krizinin büyümesinin ardından televizyon kanalları dizi bütçelerini düşürmek için harekete geçti. Yapım şirketlerinin önerisi ise 140 dakikalık dizi sürelerinin 110 dakikaya sabitlenmesi. Bu konuda henüz ortak karar alınamadı. Kanal temsilcileri ve yapımcılar da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Reklam krizi büyüyince kanallar dizi bütçelerini düşürmek için yapımcılardan indirim istedi.

Reklam krizi büyüyince kanallar dizi bütçelerini düşürmek için yapımcılardan indirim istedi.

Reklam krizinin büyümesinin ardından televizyon kanalları, dizi bütçelerinin düşürülmesi için harekete geçti. Kanalların yapımcılardan indirim talep ettiği belirtiliyor. Haberde hangi kanalların hangi yapımcılardan ne kadar indirim istediğine dair bir ayrıntı yer almıyor.

Yapım şirketleri dizi sürelerinin 110 dakikaya sabitlenmesini önerdi.

Yapım şirketleri dizi sürelerinin 110 dakikaya sabitlenmesini önerdi.

Yapım şirketlerinin önerisi, 140 dakikalık dizi sürelerinin azaltılıp 110 dakikaya sabitlenmesi. Bu sayede 5. reklam kuşağına ve ikinci ekip çalıştırmaya gerek kalmayacağı belirtiliyor.

Bu konuda henüz bir karara varılamadı. Bunun nedeni, tv8 başta olmak üzere format program yayınlayan kanalların dizilerin bitiş saatinde yayına devam edecek olması ve bunun haksız rekabete yol açabilecek olması. Bu nedenle kanalların dizileri aynı saatte bitirme konusunda uzlaşmaya varması bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanal temsilcileri ve yapımcılar Bakan Ersoy ile Sultanahmet'te bir araya geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanal temsilcileri ve yapımcılar Bakan Ersoy ile Sultanahmet'te bir araya geldi.

Kanal temsilcileri ve yapımcılar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sultanahmet'te toplandı. Toplantıda, her iki tarafın da yaşadığı krize çözüm bulmak için görüş alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor. Toplantının sonucu ya da alınan bir karar ise paylaşılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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