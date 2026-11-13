Dizi Süreleri Kısalıyor mu? Yapımcılar 140 Dakikalık Bölümlerin Kısalmasını İstiyor
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Reklam krizinin büyümesinin ardından televizyon kanalları dizi bütçelerini düşürmek için harekete geçti. Yapım şirketlerinin önerisi ise 140 dakikalık dizi sürelerinin 110 dakikaya sabitlenmesi. Bu konuda henüz ortak karar alınamadı. Kanal temsilcileri ve yapımcılar da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Reklam krizi büyüyince kanallar dizi bütçelerini düşürmek için yapımcılardan indirim istedi.
Yapım şirketleri dizi sürelerinin 110 dakikaya sabitlenmesini önerdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanal temsilcileri ve yapımcılar Bakan Ersoy ile Sultanahmet'te bir araya geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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