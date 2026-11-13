Dizi Süreleri Kısalıyor mu? Yapımcılar 140 Dakikalık Bölümlerin Kısalmasını İstiyor

Yapım şirketlerinin önerisi, 140 dakikalık dizi sürelerinin azaltılıp 110 dakikaya sabitlenmesi. Bu sayede 5. reklam kuşağına ve ikinci ekip çalıştırmaya gerek kalmayacağı belirtiliyor.

Bu konuda henüz bir karara varılamadı. Bunun nedeni, tv8 başta olmak üzere format program yayınlayan kanalların dizilerin bitiş saatinde yayına devam edecek olması ve bunun haksız rekabete yol açabilecek olması. Bu nedenle kanalların dizileri aynı saatte bitirme konusunda uzlaşmaya varması bekleniyor.