MasterChef'te Adana Kebaba Limon Sıkıldı, Mehmet Şef Tepki Gösterdi!
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MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım gecesi yayınlanan bölümünde Adana kebabına limon sıkan bir yarışmacıya, jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya tepki gösterdi. Mehmet Şef, 'Limon sıkılan Adana'yı yemem. Sen bizi Adana'dan mı sürdüreceksin?' diyerek yarışmacıya seslendi.
Şef Mehmet Yalçınkaya, Adana kebabına limon sıkan yarışmacıya tepki gösterdi.
Adana kebabına limon sıkılıp sıkılmayacağı tartışması MasterChef'te ilk kez gündeme gelmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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