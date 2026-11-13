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MasterChef'te Adana Kebaba Limon Sıkıldı, Mehmet Şef Tepki Gösterdi!

MasterChef'te Adana Kebaba Limon Sıkıldı, Mehmet Şef Tepki Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 22:37
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MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım gecesi yayınlanan bölümünde Adana kebabına limon sıkan bir yarışmacıya, jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya tepki gösterdi. Mehmet Şef, 'Limon sıkılan Adana'yı yemem. Sen bizi Adana'dan mı sürdüreceksin?' diyerek yarışmacıya seslendi.

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Şef Mehmet Yalçınkaya, Adana kebabına limon sıkan yarışmacıya tepki gösterdi.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Adana kebabına limon sıkan yarışmacıya tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım gecesi yayınlanan bölümünde yarışmacılardan biri, tabağındaki Adana kebabına limon sıktı. Bunu fark eden Şef Mehmet Yalçınkaya, tavrını saklamadı ve 'Limon sıkılan Adana'yı yemem. Sen bizi Adana'dan mı sürdüreceksin?' sözleriyle tepki gösterdi. Mehmet Şef'in bu çıkışı, yarışma boyunca kebaba yaklaşımının ne kadar net olduğunu bir kez daha gösterdi.

Adana kebabına limon sıkılıp sıkılmayacağı tartışması MasterChef'te ilk kez gündeme gelmedi.

Adana kebabına limon sıkılıp sıkılmayacağı konusu, MasterChef'te daha önce de konuşulmuştu. Şeflerin farklı yaklaşımları, sosyal medyada 'limon sıkılır mı?' tartışmasını yeniden alevlendirmişti. Mehmet Şef'in bu bölümdeki tepkisi de aynı tartışmanın devamı olarak görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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