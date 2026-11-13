MasterChef'te Adana Kebaba Limon Sıkıldı, Mehmet Şef Tepki Gösterdi!

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım gecesi yayınlanan bölümünde yarışmacılardan biri, tabağındaki Adana kebabına limon sıktı. Bunu fark eden Şef Mehmet Yalçınkaya, tavrını saklamadı ve 'Limon sıkılan Adana'yı yemem. Sen bizi Adana'dan mı sürdüreceksin?' sözleriyle tepki gösterdi. Mehmet Şef'in bu çıkışı, yarışma boyunca kebaba yaklaşımının ne kadar net olduğunu bir kez daha gösterdi.