Mavi Orkide’yle Anılan Cansu Dere’nin Yeni Dizisi İçin Sürpriz İddia
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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin adı, bir süredir Medyapım’ın NOW için hazırladığı Mavi Orkide kod adlı diziyle anılıyordu. Son kulis bilgilerine göre oyuncu, Medyapım’la şirketin dijital platform için hazırladığı başka bir dizinin başrolü için anlaştı. Yeni projenin, bir biyoloji öğretmeninin üvey kızı için verdiği adalet mücadelesini anlatan 2017 yapımı Hint filmi Mom’dan uyarlanacağı konuşuluyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Sadakatsiz’in ardından Şehrazat’ı oynayan Cansu Dere’nin adı Mavi Orkide’yle anılmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cansu Dere, Medyapım’ın dijital dizisinde başrol oynayacak
Mom filmi, üvey kızı için adalet arayan bir öğretmenin hikayesini anlatıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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