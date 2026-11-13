Mavi Orkide’yle Anılan Cansu Dere’nin Yeni Dizisi İçin Sürpriz İddia

Sıla’da Sıla, Ezel’de Eyşan, Anne’de Zeynep ve Şahsiyet’te Nevra karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, Sadakatsiz’de ise hayatı eşinin ihanetini öğrenince değişen doktor Asya’ya hayat vermişti. Dere’nin Sadakatsiz sonrasındaki projelerinden biri, TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan Binbir Gece Masalları oldu. Bozdağ Film imzalı dizide Şehrazat’ı canlandıran Dere, Sultan Şehriyar rolündeki İbrahim Çelikkol’la başrolü paylaşıyor. 30 bölümlük yapımda Şehrazat, her gece yarım bıraktığı bir masalla hem kendi hayatını korumaya hem de sarayda yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışıyor.

Dere’nin televizyona dönüşü için gündeme gelen proje ise Mavi Orkide’ydi. Birsen Altuntaş’ın daha önce aktardığı bilgilere göre Medyapım’ın NOW için geliştirdiği dizinin senaryosunu, Yasak Elma’nın da senaristleri olan Melis Civelek ve Zeynep Gür yazacaktı. Dere’nin adı başrol için geçince, oyuncunun Sadakatsiz’in ardından yeniden bir ana akım dizisiyle ekrana dönebileceği konuşulmaya başladı.