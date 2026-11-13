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Mavi Orkide’yle Anılan Cansu Dere’nin Yeni Dizisi İçin Sürpriz İddia

Mavi Orkide’yle Anılan Cansu Dere’nin Yeni Dizisi İçin Sürpriz İddia

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 19:58
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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin adı, bir süredir Medyapım’ın NOW için hazırladığı Mavi Orkide kod adlı diziyle anılıyordu. Son kulis bilgilerine göre oyuncu, Medyapım’la şirketin dijital platform için hazırladığı başka bir dizinin başrolü için anlaştı. Yeni projenin, bir biyoloji öğretmeninin üvey kızı için verdiği adalet mücadelesini anlatan 2017 yapımı Hint filmi Mom’dan uyarlanacağı konuşuluyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sadakatsiz’in ardından Şehrazat’ı oynayan Cansu Dere’nin adı Mavi Orkide’yle anılmıştı.

Sadakatsiz’in ardından Şehrazat’ı oynayan Cansu Dere’nin adı Mavi Orkide’yle anılmıştı.

Sıla’da Sıla, Ezel’de Eyşan, Anne’de Zeynep ve Şahsiyet’te Nevra karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, Sadakatsiz’de ise hayatı eşinin ihanetini öğrenince değişen doktor Asya’ya hayat vermişti. Dere’nin Sadakatsiz sonrasındaki projelerinden biri, TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan Binbir Gece Masalları oldu. Bozdağ Film imzalı dizide Şehrazat’ı canlandıran Dere, Sultan Şehriyar rolündeki İbrahim Çelikkol’la başrolü paylaşıyor. 30 bölümlük yapımda Şehrazat, her gece yarım bıraktığı bir masalla hem kendi hayatını korumaya hem de sarayda yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışıyor.

Dere’nin televizyona dönüşü için gündeme gelen proje ise Mavi Orkide’ydi. Birsen Altuntaş’ın daha önce aktardığı bilgilere göre Medyapım’ın NOW için geliştirdiği dizinin senaryosunu, Yasak Elma’nın da senaristleri olan Melis Civelek ve Zeynep Gür yazacaktı. Dere’nin adı başrol için geçince, oyuncunun Sadakatsiz’in ardından yeniden bir ana akım dizisiyle ekrana dönebileceği konuşulmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cansu Dere, Medyapım’ın dijital dizisinde başrol oynayacak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cansu Dere, Medyapım’ın dijital dizisinde başrol oynayacak

Paylaşılan son kulis bilgisine göre Dere, Medyapım’la bir dijital dizi için el sıkıştı. Oyuncunun bu anlaşma kapsamında Mavi Orkide’nin kadrosunda yer almayacağı, yapım şirketinin ayrı bir proje olarak hazırladığı dizide başrol üstleneceği öne sürüldü. Kulislerde konuşulan ilk detay da dizinin hangi yapıma dayanacağı oldu. Medyapım’ın, Hindistan’da çekilen 2017 yapımı Mom filmini diziye uyarlamaya hazırlandığı belirtiliyor.

Dere’nin canlandıracağı karakterin adı, dizinin hangi platformda yayınlanacağı ve diğer oyuncuların kimler olacağı paylaşılan kulis bilgisinde yer almıyor. Uyarlama iddiası doğrulanırsa Dere’nin yeni dizisinin merkezinde, üvey kızına yönelik cinsel saldırının ardından adalet arayan bir biyoloji öğretmeninin hikayesi olacak.

Mom filmi, üvey kızı için adalet arayan bir öğretmenin hikayesini anlatıyor.

Mom filmi, üvey kızı için adalet arayan bir öğretmenin hikayesini anlatıyor.

Ravi Udyawar’ın yönettiği Hint yapımı suç geriliminin başrolünde Sridevi var. Sridevi’nin canlandırdığı Devki, biyoloji öğretmeni ve Arya’nın üvey annesi. Arya’nın bir partide cinsel saldırıya uğramasıyla başlayan süreçte Devki, davanın sonucunu bekliyor. Sanıkların beraat etmesinin ardından ise özel dedektif DK’den yardım alıyor ve kendi yöntemleriyle harekete geçiyor. Filmde Arya’yı Sajal Aly, dedektif DK’yi ise Nawazuddin Siddiqui canlandırıyor. 

Filmin gerilimi, mahkemenin kararından sonra Devki’nin ne yapacağı üzerinden büyüyor. Bir yanda üvey kızının yaşadıklarının ardından ona destek olmaya çalışan bir anne, diğer yanda beraat kararıyla birlikte intikama yönelen bir kadın var. Dizi uyarlamasında Devki ile Arya arasındaki ilişkinin nasıl işleneceği ve filmdeki soruşturmanın bölümlere nasıl yayılacağı ise projenin merak edilen tarafı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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