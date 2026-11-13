İbrahim Tatlıses’in Gözlerden Uzak Büyüyen Torunu Berfin Güzelliğiyle Dikkat Çekti
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İbrahim Tatlıses’in geniş ailesinden bu kez torunu Berfin Karakeçeli’nin fotoğrafı gündeme geldi. Magazin dünyasından uzak bir yaşam süren Gülşen Tatlı, kızının doğum gününde paylaştığı kareyle Berfin’i yeniden gündeme taşıdı. Sade tarzı ve esmer güzelliğiyle dikkat çeken Berfin’e bir yorum da teyzesi Melek Zübeyde Tatlı’dan geldi. Berfin, daha önce Oxford Üniversitesi’ne yaptığı başvuruyla dedesinin yıllar önce söylediği o meşhur sözü de hatırlatmıştı.
İbrahim Tatlıses’in yedi çocuğu var. Torunu Berfin, ilk evliliğinden olan kızı Gülşen’in kızı.
Gülşen Tatlı kızının doğum gününde fotoğrafını paylaştı, Berfin’e bir yorum da teyzesinden geldi.
Berfin’in Oxford başvurusu, dedesinin yıllar önce söylediği o sözü hatırlatmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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