article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbrahim Tatlıses’in Gözlerden Uzak Büyüyen Torunu Berfin Güzelliğiyle Dikkat Çekti

İbrahim Tatlıses’in Gözlerden Uzak Büyüyen Torunu Berfin Güzelliğiyle Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 19:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İbrahim Tatlıses’in geniş ailesinden bu kez torunu Berfin Karakeçeli’nin fotoğrafı gündeme geldi. Magazin dünyasından uzak bir yaşam süren Gülşen Tatlı, kızının doğum gününde paylaştığı kareyle Berfin’i yeniden gündeme taşıdı. Sade tarzı ve esmer güzelliğiyle dikkat çeken Berfin’e bir yorum da teyzesi Melek Zübeyde Tatlı’dan geldi. Berfin, daha önce Oxford Üniversitesi’ne yaptığı başvuruyla dedesinin yıllar önce söylediği o meşhur sözü de hatırlatmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İbrahim Tatlıses’in yedi çocuğu var. Torunu Berfin, ilk evliliğinden olan kızı Gülşen’in kızı.

İbrahim Tatlıses’in yedi çocuğu var. Torunu Berfin, ilk evliliğinden olan kızı Gülşen’in kızı.

Türküleri, filmleri ve İbo Show’la yıllarca ekranlarda olan İbrahim Tatlıses’in özel hayatı da kariyeri kadar konuşuldu. İlk evliliğini Şanlıurfa’da Adalet Durak’la yapan sanatçının bu evlilikten Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu. Tatlıses’in fotoğraflarıyla dikkat çeken torunu Berfin Karakeçeli, Gülşen Tatlı’nın kızı. 

Tatlıses’in Perihan Savaş’la birlikteliğinden Melek Zübeyde, Derya Tuna’yla ilişkisinden İdo, Işıl Çıtak’la ilişkisinden ise Dilan Çıtak dünyaya geldi. Sanatçı, 2011’de Ayşegül Yıldız’la evlendi. Çift, kızları Elif Ada’yı Nisan 2013’te kucaklarına aldı ve aynı yıl boşandı. İdo ve Dilan müzik kariyerleriyle sık sık gündeme gelirken, Gülşen Tatlı magazin basınında daha seyrek yer aldı.

Gülşen Tatlı kızının doğum gününde fotoğrafını paylaştı, Berfin’e bir yorum da teyzesinden geldi.

Gülşen Tatlı kızının doğum gününde fotoğrafını paylaştı, Berfin’e bir yorum da teyzesinden geldi.

İbrahim Tatlıses, daha önce kızı Gülşen’in bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ve kareye “Bu benim Gülşen’im, kimseyle kavga etmez” notunu düşmüştü. Bu kez aileden gelen paylaşım Gülşen’e aitti. Kızı Berfin’in doğum gününü bir fotoğrafla kutlayan Gülşen Tatlı’nın paylaşımı, genç ismin sade tarzı ve esmer güzelliğiyle magazin sayfalarına taşındı.

Fotoğrafa yorum yapanlardan biri de Berfin’in teyzesi Melek Zübeyde Tatlı oldu. Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızı olan Melek Zübeyde, yeğeninin fotoğrafının altına “Dünya güzeli maşallah” yazdı.

Berfin’in Oxford başvurusu, dedesinin yıllar önce söylediği o sözü hatırlatmıştı.

Berfin’in Oxford başvurusu, dedesinin yıllar önce söylediği o sözü hatırlatmıştı.

Berfin Karakeçeli, doğum günü fotoğrafından önce eğitim planıyla da haber olmuştu. Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Berfin’in, eğitimine yurt dışında devam etmek için Oxford Üniversitesi’ne başvurduğu basına yansımıştı. 

Berfin’in Şanlıurfa’da üniversiteyi bitirip Oxford’a başvurması, İbrahim Tatlıses’in yıllar önce söylediği “Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık?” sözünü yeniden gündeme getirdi. O dönem dedesinin bu sözüyle manşetlere çıkan Berfin, bu kez annesinin doğum günü paylaşımı ve teyzesinin yorumu sayesinde konuşuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın