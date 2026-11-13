İbrahim Tatlıses’in Gözlerden Uzak Büyüyen Torunu Berfin Güzelliğiyle Dikkat Çekti

Türküleri, filmleri ve İbo Show’la yıllarca ekranlarda olan İbrahim Tatlıses’in özel hayatı da kariyeri kadar konuşuldu. İlk evliliğini Şanlıurfa’da Adalet Durak’la yapan sanatçının bu evlilikten Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu. Tatlıses’in fotoğraflarıyla dikkat çeken torunu Berfin Karakeçeli, Gülşen Tatlı’nın kızı.

Tatlıses’in Perihan Savaş’la birlikteliğinden Melek Zübeyde, Derya Tuna’yla ilişkisinden İdo, Işıl Çıtak’la ilişkisinden ise Dilan Çıtak dünyaya geldi. Sanatçı, 2011’de Ayşegül Yıldız’la evlendi. Çift, kızları Elif Ada’yı Nisan 2013’te kucaklarına aldı ve aynı yıl boşandı. İdo ve Dilan müzik kariyerleriyle sık sık gündeme gelirken, Gülşen Tatlı magazin basınında daha seyrek yer aldı.