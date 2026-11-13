Ebru Şahin’in Kucağındaki Luna, Annesi Burcu Biricik’e Benzerliğiyle Dikkat Çekti
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Ebru Şahin, Burcu Biricik’in kızı Luna’yla bir araya geldiği anlardan bir kare paylaştı. Küçük Luna’yı kucağına alan Şahin’in fotoğrafa düştüğü not, anne kız arasındaki benzerliği bir kez daha gündeme taşıdı. Luna, daha önce de sarı saçları ve renkli gözleriyle annesine benzetildi.
Burcu Biricik ile Emre Yetkin, kızları Luna’yı 2024’te kucaklarına aldı.
Ebru Şahin, Luna’yla verdiği poza esprili bir not düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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