article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ebru Şahin’in Kucağındaki Luna, Annesi Burcu Biricik’e Benzerliğiyle Dikkat Çekti

Ebru Şahin’in Kucağındaki Luna, Annesi Burcu Biricik’e Benzerliğiyle Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 19:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ebru Şahin, Burcu Biricik’in kızı Luna’yla bir araya geldiği anlardan bir kare paylaştı. Küçük Luna’yı kucağına alan Şahin’in fotoğrafa düştüğü not, anne kız arasındaki benzerliği bir kez daha gündeme taşıdı. Luna, daha önce de sarı saçları ve renkli gözleriyle annesine benzetildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcu Biricik ile Emre Yetkin, kızları Luna’yı 2024’te kucaklarına aldı.

Burcu Biricik ile Emre Yetkin, kızları Luna’yı 2024’te kucaklarına aldı.

Burcu Biricik, 2016’da reklamcı Emre Yetkin’le evlendi. Çiftin ilk çocukları Luna, 15 Temmuz 2024’te dünyaya geldi. Biricik, doğumdan bir süre sonra kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı. Luna’nın annesine benzerliği ise ilerleyen aylarda ailece görüntülendikleri bir günde magazin haberlerine de konu oldu. 

Luna’nın sarı saçları ve renkli gözleri daha önce de annesine benzetilmişti.

Burcu Biricik ile Emre Yetkin, Luna henüz bir yaşındayken kızlarıyla birlikte Etiler’de görüntülenmişti. O gün çekilen karelerde Luna’nın sarı saçları ve renkli gözleri, anne kız arasındaki benzerliğin en çok öne çıkan ayrıntılarıydı. Fotoğraflar basına yansıdığında Luna’yı “annesinin kopyası” diye anlatan başlıklar da atılmıştı. Bu kez aynı benzerliği dile getiren isim, Luna’yı kucağına alan Ebru Şahin oldu.

Ebru Şahin, Luna’yla verdiği poza esprili bir not düştü.

Ebru Şahin, Luna’yla verdiği poza esprili bir not düştü.

Ebru Şahin, meslektaşı Burcu Biricik’in kızıyla buluştuğunda Luna’yı kucağına alıp fotoğraf çektirdi. O kareyi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, benzerliği kendi üslubuyla tarif etti: “Kucağımda Burcu Biricik’i taşıyormuşum gibi bir his.” Şahin’in esprisi, Luna’yı daha önce annesine benzetenlerin aklına Etiler’de çekilen o kareleri getirdi. haberturk.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın