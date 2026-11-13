Ebru Şahin’in Kucağındaki Luna, Annesi Burcu Biricik’e Benzerliğiyle Dikkat Çekti

Burcu Biricik, 2016’da reklamcı Emre Yetkin’le evlendi. Çiftin ilk çocukları Luna, 15 Temmuz 2024’te dünyaya geldi. Biricik, doğumdan bir süre sonra kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı. Luna’nın annesine benzerliği ise ilerleyen aylarda ailece görüntülendikleri bir günde magazin haberlerine de konu oldu.

Luna’nın sarı saçları ve renkli gözleri daha önce de annesine benzetilmişti.

Burcu Biricik ile Emre Yetkin, Luna henüz bir yaşındayken kızlarıyla birlikte Etiler’de görüntülenmişti. O gün çekilen karelerde Luna’nın sarı saçları ve renkli gözleri, anne kız arasındaki benzerliğin en çok öne çıkan ayrıntılarıydı. Fotoğraflar basına yansıdığında Luna’yı “annesinin kopyası” diye anlatan başlıklar da atılmıştı. Bu kez aynı benzerliği dile getiren isim, Luna’yı kucağına alan Ebru Şahin oldu.