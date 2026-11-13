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Dubai’de Korta Çıkan Hande Erçel’in Milyonluk Saati Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!

Dubai’de Korta Çıkan Hande Erçel’in Milyonluk Saati Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 18:35
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Güneşin Kızları ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerle tanınan Hande Erçel, bu kez Dubai’den paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. Bir saat markasının ev sahipliğinde düzenlenen padel turnuvasında raketini eline alan Erçel, korttaki anlarını takipçileriyle paylaştı. @kimnetakıyor isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, spor kombinini tamamlayan lüks saatin basına yansıyan fiyatı ise dudak uçuklattı. 

Kaynak: @kimnetakıyor

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Güneşin Kızları’nın Selin’i olarak tanıdığımız Hande Erçel, Sen Çal Kapımı’yla yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Güneşin Kızları’nın Selin’i olarak tanıdığımız Hande Erçel, Sen Çal Kapımı’yla yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Hande Erçel’i televizyon izleyicisinin hafızasına kazıyan ilk rollerden biri, 2015’te ekrana gelen Güneşin Kızları’ndaki Selin Yılmaz oldu. Selin’in ardından Aşk Laftan Anlamaz’da Hayat Uzun karakteriyle başrole geçen Erçel, romantik komedinin sevilen yüzlerinden biri haline geldi. İki dizi arasında çok geçmeden bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkması, kariyerinin ilk yıllarında peş peşe gelen bu rollerin akılda kalmasını sağladı. 

Erçel, sonraki yıllarda Halka’da Müjde Akay’ı, Azize’de ise diziye adını veren karakteri canlandırdı. 2020’de Kerem Bürsin’le başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı’da Eda Yıldız olarak izleyici karşısına çıktı. Eda ile Serkan’ın hikayesi Türkiye dışında da izleyici bulurken, Erçel’in adı yurt dışında da daha çok duyulmaya başladı. Oyuncu, Bambaşka Biri’nde ise Aşk Laftan Anlamaz’daki rol arkadaşı Burak Deniz’le yeniden bir araya geldi. Bu kez bir cinayet soruşturmasının peşindeki savcı Leyla Gediz’e hayat verdi.

Dubai’de padel oynayan Hande Erçel’in bileğindeki saatin değeri 2 milyon 400 bin TL olarak aktarıldı.

Dubai’de padel oynayan Hande Erçel’in bileğindeki saatin değeri 2 milyon 400 bin TL olarak aktarıldı.

Hande Erçel, Dubai’de bir saat markasının ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası padel turnuvasına katıldı. Etkinlikte raketini eline alıp korta çıkan oyuncu, padel oynadığı anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Dubai’den gelen görüntülerde sportif kombiniyle dikkat çeken Erçel’in bileğindeki saat, karelerin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu. 

Erçel’in kortta taktığı saatin fiyatı da kısa sürede magazin haberlerine yansıdı. Saatin piyasa değeri 2 milyon 400 bin TL. Bir saat markasının düzenlediği etkinlikte, oyuncunun padel oynarken taktığı bu aksesuar, Dubai paylaşımının manşetlere taşınan detayı oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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