Dubai’de Korta Çıkan Hande Erçel’in Milyonluk Saati Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!
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Güneşin Kızları ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerle tanınan Hande Erçel, bu kez Dubai’den paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. Bir saat markasının ev sahipliğinde düzenlenen padel turnuvasında raketini eline alan Erçel, korttaki anlarını takipçileriyle paylaştı. @kimnetakıyor isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, spor kombinini tamamlayan lüks saatin basına yansıyan fiyatı ise dudak uçuklattı.
Kaynak: @kimnetakıyor
Güneşin Kızları’nın Selin’i olarak tanıdığımız Hande Erçel, Sen Çal Kapımı’yla yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Dubai’de padel oynayan Hande Erçel’in bileğindeki saatin değeri 2 milyon 400 bin TL olarak aktarıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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