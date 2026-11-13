Dubai’de Korta Çıkan Hande Erçel’in Milyonluk Saati Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!

Hande Erçel’i televizyon izleyicisinin hafızasına kazıyan ilk rollerden biri, 2015’te ekrana gelen Güneşin Kızları’ndaki Selin Yılmaz oldu. Selin’in ardından Aşk Laftan Anlamaz’da Hayat Uzun karakteriyle başrole geçen Erçel, romantik komedinin sevilen yüzlerinden biri haline geldi. İki dizi arasında çok geçmeden bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkması, kariyerinin ilk yıllarında peş peşe gelen bu rollerin akılda kalmasını sağladı.

Erçel, sonraki yıllarda Halka’da Müjde Akay’ı, Azize’de ise diziye adını veren karakteri canlandırdı. 2020’de Kerem Bürsin’le başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı’da Eda Yıldız olarak izleyici karşısına çıktı. Eda ile Serkan’ın hikayesi Türkiye dışında da izleyici bulurken, Erçel’in adı yurt dışında da daha çok duyulmaya başladı. Oyuncu, Bambaşka Biri’nde ise Aşk Laftan Anlamaz’daki rol arkadaşı Burak Deniz’le yeniden bir araya geldi. Bu kez bir cinayet soruşturmasının peşindeki savcı Leyla Gediz’e hayat verdi.