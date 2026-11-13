İspanya’da Galaya Katılan Can Yaman’ın Bronz Hali Dikkat Çekti
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Erkenci Kuş ve Dolunay dizileriyle tanınan Can Yaman, Avrupa’daki kariyerine bu kez İspanyolca bir dizi ekledi. Oyuncu, başrolünü üstlendiği El Laberinto de las Mariposas’ın Madrid’deki galasında objektif karşısına geçti. Gala karelerinde ise en çok göze çarpan ayrıntılardan biri Yaman’ın bronz görünümü oldu.
Can Yaman’ın avukatlıktan oyunculuğa uzanan kariyeri, Erkenci Kuş’la Türkiye sınırlarını aştı.
İlk İspanyolca dizisinin galasına katılan Can Yaman, bronz görünümüyle dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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