İspanya’da Galaya Katılan Can Yaman’ın Bronz Hali Dikkat Çekti

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Can Yaman, bir süre avukatlık yaptıktan sonra oyunculuğa yöneldi. 2014’te Gönül İşleri dizisinde Bedir karakteriyle ekran karşısına çıkan Yaman, ardından İnadına Aşk’ta Yalın Aras’ı, Dolunay’da ise Ferit Aslan’ı canlandırdı. Kariyerinin en çok hatırlanan rollerinden biri de Demet Özdemir’le başrolü paylaştığı Erkenci Kuş’taki Can Divit oldu. Dizinin yurt dışında da izleyiciyle buluşması, Yaman’ın Türkiye dışındaki tanınırlığını artırdı.

Sonraki yıllarda rotasını İtalya’ya çeviren oyuncu, Viola come il mare dizisinde Francesco Demir’i, Sandokan’da ise yapıma adını veren karakteri canlandırdı. İspanya’da çekilen ilk İspanyolca dizisi El Laberinto de las Mariposas’ta bu kez gizli ajan Kaplan rolünü üstlendi. Casusluk dizisinde Yaman’ın karakteri, ihanete uğradıktan sonra bir gecede İspanya’nın en çok aranan adamına dönüşüyor. Yaman, Europa Press’e verdiği röportajda da romantik dizilerle yerleşen imajını değiştirmenin kolay olmadığını anlattı.