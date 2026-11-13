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İspanya’da Galaya Katılan Can Yaman’ın Bronz Hali Dikkat Çekti

İspanya’da Galaya Katılan Can Yaman’ın Bronz Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 18:08
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Erkenci Kuş ve Dolunay dizileriyle tanınan Can Yaman, Avrupa’daki kariyerine bu kez İspanyolca bir dizi ekledi. Oyuncu, başrolünü üstlendiği El Laberinto de las Mariposas’ın Madrid’deki galasında objektif karşısına geçti. Gala karelerinde ise en çok göze çarpan ayrıntılardan biri Yaman’ın bronz görünümü oldu.

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Can Yaman’ın avukatlıktan oyunculuğa uzanan kariyeri, Erkenci Kuş’la Türkiye sınırlarını aştı.

Can Yaman’ın avukatlıktan oyunculuğa uzanan kariyeri, Erkenci Kuş’la Türkiye sınırlarını aştı.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Can Yaman, bir süre avukatlık yaptıktan sonra oyunculuğa yöneldi. 2014’te Gönül İşleri dizisinde Bedir karakteriyle ekran karşısına çıkan Yaman, ardından İnadına Aşk’ta Yalın Aras’ı, Dolunay’da ise Ferit Aslan’ı canlandırdı. Kariyerinin en çok hatırlanan rollerinden biri de Demet Özdemir’le başrolü paylaştığı Erkenci Kuş’taki Can Divit oldu. Dizinin yurt dışında da izleyiciyle buluşması, Yaman’ın Türkiye dışındaki tanınırlığını artırdı. 

Sonraki yıllarda rotasını İtalya’ya çeviren oyuncu, Viola come il mare dizisinde Francesco Demir’i, Sandokan’da ise yapıma adını veren karakteri canlandırdı. İspanya’da çekilen ilk İspanyolca dizisi El Laberinto de las Mariposas’ta bu kez gizli ajan Kaplan rolünü üstlendi. Casusluk dizisinde Yaman’ın karakteri, ihanete uğradıktan sonra bir gecede İspanya’nın en çok aranan adamına dönüşüyor. Yaman, Europa Press’e verdiği röportajda da romantik dizilerle yerleşen imajını değiştirmenin kolay olmadığını anlattı.

İlk İspanyolca dizisinin galasına katılan Can Yaman, bronz görünümüyle dikkat çekti.

İlk İspanyolca dizisinin galasına katılan Can Yaman, bronz görünümüyle dikkat çekti.

Can Yaman, dizinin 11 Kasım’da Madrid’de düzenlenen gala etkinliğinde basına poz verdi. El Laberinto de las Mariposas ise iki gün sonra, 13 Kasım’da AMC+’ta izleyiciyle buluştu. Oyuncunun Madrid’de çekilen karelerinde en çok göze çarpan ayrıntılardan biri belirgin bronzluğuydu. Kasım ortasında kameralara bu görünümle yansıyan Yaman, yeni dizisi kadar galadaki haliyle de konuşuldu. 

Görüntülerin ardından sosyal medyada bronzluğun solaryumdan kaynaklanmış olabileceği yönünde yorumlar yapıldı. Can Yaman’ın bronzluğuyla ilgili doğrulanmış bir açıklaması bulunmadığı için bu ihtimal yorum düzeyinde kaldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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