O Kelimeyi Hatırlayamadı: ABtalks'a Konuşan Halit Ergenç'in İngilizcesi Gündem Oldu!

30 Nisan 1970’te İstanbul’da doğan Halit Ergenç, üniversiteye başladığında gemi inşaatı okuyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na geçti. Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu eğitimi alan Ergenç, 1996’da Dormen Tiyatrosu’nda sahnelenen Kral ve Benmüzikaliyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Yıllar sonra Anas Bukhash’a konuk olduğunda da kariyerinin bu dönüm noktasına döndü ve kendini sahnede daha özgür hissettiğini anlattı.

Televizyonda geniş kitleler onu önce Zerda’nın Devran’ı, ardından Aliye’nin Sinan’ı olarak tanıdı. Binbir Gece’de Onur Aksal’ı canlandıran Ergenç, Muhteşem Yüzyıl’da Kanuni Sultan Süleyman rolüyle Türkiye dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Binbir Gece’de başrolü paylaştığı Bergüzar Korel’le 2009’da evlenen oyuncu, yıllar sonra Vatanım Sensin’de de eşiyle kamera karşısına geçti. Sinemada Dersimiz: Atatürk’te Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Ergenç, 2025’te ise Kral Kaybederse’nin Kenan Baran’ı olarak izleyiciyle buluştu.