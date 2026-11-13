O Kelimeyi Hatırlayamadı: ABtalks'a Konuşan Halit Ergenç'in İngilizcesi Gündem Oldu!
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Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin’le hafızalara kazınan Halit Ergenç, Anas Bukhash’ın sunduğu #ABtalksprogramına konuk oldu. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren sohbet boyunca İngilizce konuşan oyuncu, mühendisliği bırakıp sahneye nasıl adım attığını, baba olmayı ve anne babasını kaybettikten sonra hissettiklerini anlattı. Röportajın en duygusal anlarından biri annesine dair pişmanlığını dile getirdiği bölümdü.
Kaynak: ABtalks
Halit Ergenç’in yolu, gemi inşaatı mühendisliğinden müzikal tiyatroya uzandı.
Halit Ergenç, 11 Kasım'da yayımlanan ABtalks'ın 270. bölümüne konuk oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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