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O Kelimeyi Hatırlayamadı: ABtalks'a Konuşan Halit Ergenç'in İngilizcesi Gündem Oldu!

O Kelimeyi Hatırlayamadı: ABtalks'a Konuşan Halit Ergenç'in İngilizcesi Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 17:08
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Binbir GeceMuhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin’le hafızalara kazınan Halit Ergenç, Anas Bukhash’ın sunduğu #ABtalksprogramına konuk oldu. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren sohbet boyunca İngilizce konuşan oyuncu, mühendisliği bırakıp sahneye nasıl adım attığını, baba olmayı ve anne babasını kaybettikten sonra hissettiklerini anlattı. Röportajın en duygusal anlarından biri annesine dair pişmanlığını dile getirdiği bölümdü.

Kaynak: ABtalks

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Halit Ergenç’in yolu, gemi inşaatı mühendisliğinden müzikal tiyatroya uzandı.

Halit Ergenç’in yolu, gemi inşaatı mühendisliğinden müzikal tiyatroya uzandı.

30 Nisan 1970’te İstanbul’da doğan Halit Ergenç, üniversiteye başladığında gemi inşaatı okuyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na geçti. Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu eğitimi alan Ergenç, 1996’da Dormen Tiyatrosu’nda sahnelenen Kral ve Benmüzikaliyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Yıllar sonra Anas Bukhash’a konuk olduğunda da kariyerinin bu dönüm noktasına döndü ve kendini sahnede daha özgür hissettiğini anlattı. 

Televizyonda geniş kitleler onu önce Zerda’nın Devran’ı, ardından Aliye’nin Sinan’ı olarak tanıdı. Binbir Gece’de Onur Aksal’ı canlandıran Ergenç, Muhteşem Yüzyıl’da Kanuni Sultan Süleyman rolüyle Türkiye dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Binbir Gece’de başrolü paylaştığı Bergüzar Korel’le 2009’da evlenen oyuncu, yıllar sonra Vatanım Sensin’de de eşiyle kamera karşısına geçti. Sinemada Dersimiz: Atatürk’te Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Ergenç, 2025’te ise Kral Kaybederse’nin Kenan Baran’ı olarak izleyiciyle buluştu.

Halit Ergenç, 11 Kasım'da yayımlanan ABtalks'ın 270. bölümüne konuk oldu.

ABtalks, Anas Bukhash'ın hazırlayıp sunduğu, ünlü isimlerle uzun sohbetlere yer veren bir YouTube programı. Ergenç'in bölümü 'Keşke Annem İçin Daha Fazlasını Yapsaydım' başlığıyla yayımlandı. Programın tanıtımında oyuncunun Sultan Süleyman tacını bir kenara bırakıp kendisi olarak konuştuğu belirtildi.

Ergenç, mühendisliği bırakıp sahneye yönelme hikâyesini anlattı.

Ergenç, gemi inşaatı mühendisliğini yapamayacağını anlayıp bıraktığını, operaya neredeyse tesadüfen yöneldiğini ve özgürlüğünü sahnede bulduğunu söyledi. Konservatuvara girmeye karar verdiği dönemi de anlatan oyuncu, 25 yıl aradan sonra Satıcının Ölümü oyunuyla tiyatro sahnesine döndüğünü paylaştı.

Ergenç, annesine dair pişmanlığını ve babalık deneyimini paylaştı.

Ebeveynlerini kaybettikten sonra artık kimsenin çocuğu kalmadığını söyleyen Ergenç, annesinin rahatsızlığı döneminde onun için daha fazlasını yapamamış olmanın pişmanlığını hâlâ taşıdığını anlattı. Üç çocuğuna duyduğu sevgiden de söz eden oyuncu, kendisini tek kelimeyle 'bir ruh' olarak tanımladı.

Röportajın sosyal medyada öne çıkan kısmı ise kendisinin 'ödül' kelimesinin ingilizcesini unutup sorduğu anlar oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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