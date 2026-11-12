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Yüzünü Sır Gibi Saklamaya Devam Ediyorlar: Bergüzar Korel, Kızı Leyla'nın 5. Yaş Günü Karelerini Paylaştı

Yüzünü Sır Gibi Saklamaya Devam Ediyorlar: Bergüzar Korel, Kızı Leyla'nın 5. Yaş Günü Karelerini Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 23:58
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Oyuncu Bergüzar Korel, 2009'da evlendiği Halit Ergenç'le üç çocuk sahibi. Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 17. yıl dönümünü kutlayan çift, kızları Leyla'nın 5. yaş günüyle gündeme geldi. Korel, doğum günü kutlamasından kareleri 'Leyla'mız 5 oldu' notuyla sosyal medyada paylaştı. Dikkat çeken ayrıntı, paylaşılan karelerde Halit Ergenç'in ve Leyla'nın fotoğraflarının yer almaması oldu.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009'da evlendi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009'da evlendi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009'da nikâh masasına oturdu. Çiftin 2010'da oğulları Ali dünyaya geldi. 2020'de ikinci oğulları Han'ı, 2021'in kasım ayında ise kızları Leyla'yı kucaklarına aldılar. Korel, A.B.İ.'de Leyla karakterini canlandırmıştı. Oyuncu, çocuklarının yüzlerini sosyal medyada genellikle göstermemeyi tercih ediyor.

Korel, kızı Leyla'nın 5. yaş gününden kareler paylaştı.

Korel, kızı Leyla'nın 5. yaş gününden kareler paylaştı.

Korel, kızı Leyla'nın 5. yaş günü kutlamasından kareleri 'Leyla'mız 5 oldu' notuyla sosyal medyadan paylaştı. Pembe ve pastel tonlardaki süslemede tek boynuzlu at figürleri, balonlar ve rengârenk bir gökkuşağı detaylı, çok katlı bir pasta yer aldı. Karelerde ayrıca pastel tüllü bir etek ve ışıltılı pembe ayakkabılar yer alırken Leyla'nın yüzü gözükmedi.

Paylaşılan karelerde Halit Ergeç ve Leyla yer almadı.

Paylaşılan karelerde Halit Ergeç ve Leyla yer almadı.

Dikkat çeken ayrıntı ise paylaşılan karelerde Halit Ergenç'in ve Leyla'nın fotoğraflarının yer almaması oldu. Korel kızının yüzünü bir kez daha göstermemeyi tercih etti. Karelerde ağırlıklı olarak pasta, süsleme ve parti detayları görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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