Yüzünü Sır Gibi Saklamaya Devam Ediyorlar: Bergüzar Korel, Kızı Leyla'nın 5. Yaş Günü Karelerini Paylaştı

Korel, kızı Leyla'nın 5. yaş günü kutlamasından kareleri 'Leyla'mız 5 oldu' notuyla sosyal medyadan paylaştı. Pembe ve pastel tonlardaki süslemede tek boynuzlu at figürleri, balonlar ve rengârenk bir gökkuşağı detaylı, çok katlı bir pasta yer aldı. Karelerde ayrıca pastel tüllü bir etek ve ışıltılı pembe ayakkabılar yer alırken Leyla'nın yüzü gözükmedi.