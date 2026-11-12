Yüzünü Sır Gibi Saklamaya Devam Ediyorlar: Bergüzar Korel, Kızı Leyla'nın 5. Yaş Günü Karelerini Paylaştı
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Oyuncu Bergüzar Korel, 2009'da evlendiği Halit Ergenç'le üç çocuk sahibi. Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 17. yıl dönümünü kutlayan çift, kızları Leyla'nın 5. yaş günüyle gündeme geldi. Korel, doğum günü kutlamasından kareleri 'Leyla'mız 5 oldu' notuyla sosyal medyada paylaştı. Dikkat çeken ayrıntı, paylaşılan karelerde Halit Ergenç'in ve Leyla'nın fotoğraflarının yer almaması oldu.
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009'da evlendi.
Korel, kızı Leyla'nın 5. yaş gününden kareler paylaştı.
Paylaşılan karelerde Halit Ergeç ve Leyla yer almadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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