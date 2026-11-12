Büşra Develi Makyajsız Halini Paylaştı: Sosyal Medya Doğal Görünümünü Konuştu

Büşra Develi, ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar'ın Selin'i olarak tanındı. Ardından Fi dizisinde Bilge karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Akıncı ve Erkek Severse gibi dizilerde yer alan oyuncu, sinemada da Ayla, Hadi Be Oğlum ve Arada filmlerinde rol aldı. Develi, Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'da Çiğdem karakterini canlandırdı.