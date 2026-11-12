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Büşra Develi Makyajsız Halini Paylaştı: Sosyal Medya Doğal Görünümünü Konuştu

Büşra Develi Makyajsız Halini Paylaştı: Sosyal Medya Doğal Görünümünü Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 22:41
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Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin'i canlandırarak tanınan, son olarak Eşref Rüya'da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Develi'nin doğal görünümü takipçilerinin ilgisini çekti. Paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Büşra Develi, Tatlı Küçük Yalancılar'la tanındı.

Büşra Develi, Tatlı Küçük Yalancılar'la tanındı.

Büşra Develi, ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar'ın Selin'i olarak tanındı. Ardından Fi dizisinde Bilge karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Akıncı ve Erkek Severse gibi dizilerde yer alan oyuncu, sinemada da Ayla, Hadi Be Oğlum ve Arada filmlerinde rol aldı. Develi, Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'da Çiğdem karakterini canlandırdı.

Develi, makyajsız halini Instagram'dan paylaştı.

Develi, makyajsız halini Instagram'dan paylaştı.

Develi, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda doğal halini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda makyajsız olması, takipçilerin dikkatinden kaçmadı ve fotoğraf kısa sürede ilgi gördü.

Doğal görünümü sosyal medyada gündem oldu.

Doğal görünümü sosyal medyada gündem oldu.

Develi, son dönemde Mısır'daki 9. El Gouna Film Festivali'nin kapanış gecesine katılmış, kırmızı halıda Züleyha Kuru imzalı yırtmaçlı siyah bir elbiseyle poz vermişti. Oyuncu ayrıca Eşref Rüya'dan sonra Prime Video için hazırlanan Eşref Tek'te yer alıp almayacağı sorusuna 'Eşref Rüya dizisinden hiç kimse yeni dizide olmayacak' yanıtını vermişti.

Develi'nin yeni bir projeyle ekranlara ne zaman döneceği ise henüz belli değil.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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