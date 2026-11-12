Büşra Develi Makyajsız Halini Paylaştı: Sosyal Medya Doğal Görünümünü Konuştu
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Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin'i canlandırarak tanınan, son olarak Eşref Rüya'da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Develi'nin doğal görünümü takipçilerinin ilgisini çekti. Paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Büşra Develi, Tatlı Küçük Yalancılar'la tanındı.
Develi, makyajsız halini Instagram'dan paylaştı.
Doğal görünümü sosyal medyada gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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