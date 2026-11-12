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Ayça_22 Olarak Bilinen Sosyal Medya Fenomeninin Son Halinin Ortaya Çıktığı İddia Edildi

Ayça_22 Olarak Bilinen Sosyal Medya Fenomeninin Son Halinin Ortaya Çıktığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 23:31
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2000'lerin MSN'inde 'Ayça22 kamera açtı' bildirimi, bir neslin en bilinen internet hikayelerinden biriydi. Şimdi sosyal medyada paylaşılan bir kareyle Ayça22 olarak bilinen fenomenin son halinin görüntülendiği iddia edildi. Paylaşımda, Ayça_22'nin meşhur fotoğrafıyla güncel olduğu öne sürülen bir kare yan yana getirildi. İddia sosyal medyada gündem oldu.

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Ayça_22, 2000'lerin MSN döneminin en bilinen internet efsanelerinden biriydi.

Ayça_22, 2000'lerin MSN döneminin en bilinen internet efsanelerinden biriydi.

Ayça22 efsanesi, rastgele sitelerde sağ alt köşeden beliren 'Ayça22 kamera açtı' bildirimiyle yayıldı. Bu hikayeyi MSN iletisi görünümlü bir tasarımla bir arkadaşlık sitesinin reklamı için yaptığını söyleyen Mustafa Vardalı, görselin gerçek bir MSN konuşması olmadığını anlatmıştı. Binlerce kullanıcı bildirimi gerçek sanıp merak etmişti.

Ayça_22'nin kimliği yıllardır tartışılıyor.

Ayça_22'nin kimliği yıllardır tartışılıyor.

Ayça_22'nin kimliği yıllardır tartışılıyor. Farklı içerik üreticileri fotoğrafın sahibini bulduklarını öne sürmüş, bu iddialar birbiriyle çelişmişti. Kimliğe dair bu iddialardan hangisinin doğru olduğu konusunda kesin bir doğrulama bulunmuyor.

Yeni paylaşımdaki karenin Ayça_22'ye ait olduğu iddia edildi.

Yeni paylaşımdaki karenin Ayça_22'ye ait olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada bu kişinin Ayça_22 olarak bilinen fenomen olduğunu öne sürüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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