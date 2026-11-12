Ayça_22 Olarak Bilinen Sosyal Medya Fenomeninin Son Halinin Ortaya Çıktığı İddia Edildi

2000'lerin MSN'inde 'Ayça22 kamera açtı' bildirimi, bir neslin en bilinen internet hikayelerinden biriydi. Şimdi sosyal medyada paylaşılan bir kareyle Ayça22 olarak bilinen fenomenin son halinin görüntülendiği iddia edildi. Paylaşımda, Ayça_22'nin meşhur fotoğrafıyla güncel olduğu öne sürülen bir kare yan yana getirildi. İddia sosyal medyada gündem oldu.