Ayça_22 Olarak Bilinen Sosyal Medya Fenomeninin Son Halinin Ortaya Çıktığı İddia Edildi
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2000'lerin MSN'inde 'Ayça22 kamera açtı' bildirimi, bir neslin en bilinen internet hikayelerinden biriydi. Şimdi sosyal medyada paylaşılan bir kareyle Ayça22 olarak bilinen fenomenin son halinin görüntülendiği iddia edildi. Paylaşımda, Ayça_22'nin meşhur fotoğrafıyla güncel olduğu öne sürülen bir kare yan yana getirildi. İddia sosyal medyada gündem oldu.
Ayça_22, 2000'lerin MSN döneminin en bilinen internet efsanelerinden biriydi.
Ayça_22'nin kimliği yıllardır tartışılıyor.
Yeni paylaşımdaki karenin Ayça_22'ye ait olduğu iddia edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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