Aylardır Sosyal Medyadan Uzak Duran Gizem Kaya'dan Eşi Tolga Akış'ın Tahliyesi Sonrası İlk Paylaşım
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Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın eşi Gizem Kaya, eşinin tahliyesinin ardından sosyal medyaya döndü. Kaya, oğlu Nefes ve eşiyle poz verdiği kareyi paylaştı. Gizem Kaya en son 13 Ağustos'ta paylaşım yapmıştı. Akış, 27 Ağustos'ta gözaltına alınıp 28 Ağustos'ta tutuklanmıştı ve 12 Kasım'da 77 gün sonra tahliye edildi.
Tolga Akış ve Gizem Kaya, Eylül 2025'te sade bir törenle evlenmişti.
Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Tolga Akış 77 gün sonra tahliye edildi.
Gizem Kaya, tahliyenin ardından sosyal medyaya döndü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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