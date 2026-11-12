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Aylardır Sosyal Medyadan Uzak Duran Gizem Kaya'dan Eşi Tolga Akış'ın Tahliyesi Sonrası İlk Paylaşım

Aylardır Sosyal Medyadan Uzak Duran Gizem Kaya'dan Eşi Tolga Akış'ın Tahliyesi Sonrası İlk Paylaşım

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 22:17
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Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın eşi Gizem Kaya, eşinin tahliyesinin ardından sosyal medyaya döndü. Kaya, oğlu Nefes ve eşiyle poz verdiği kareyi paylaştı. Gizem Kaya en son 13 Ağustos'ta paylaşım yapmıştı. Akış, 27 Ağustos'ta gözaltına alınıp 28 Ağustos'ta tutuklanmıştı ve 12 Kasım'da 77 gün sonra tahliye edildi.

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Tolga Akış ve Gizem Kaya, Eylül 2025'te sade bir törenle evlenmişti.

Tolga Akış ve Gizem Kaya, Eylül 2025'te sade bir törenle evlenmişti.

Tolga Akış ile içerik üreticisi Gizem Kaya'nın ilişkisi, Akış'ın Zeynep Bastık'tan ayrılmasının ardından gündeme gelmişti. Çift, Lizbon'daki tatilleri sırasında gelen evlilik teklifini 'Hayatımın en kolay eveti' notuyla duyurdu. Eylül 2025'te ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlendiler.

Gizem Kaya, Ocak 2026'da ultrason görüntüsünü '1+1=3... Bebo Akış geliyor' notuyla paylaşarak anne olacağını duyurdu. Çift, 16 Haziran 2026'da oğulları Nefes'i kucaklarına aldı.

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Tolga Akış 77 gün sonra tahliye edildi.

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Tolga Akış 77 gün sonra tahliye edildi.

Tolga Akış, 27 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı ve 28 Ağustos'ta 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklandı. 12 Kasım'daki ilk duruşmada savunmasında suçsuz olduğunu söyleyen Akış, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Davanın sonraki duruşması 18 Mart 2027'de yapılacak.

Gizem Kaya, tahliyenin ardından sosyal medyaya döndü.

Gizem Kaya, tahliyenin ardından sosyal medyaya döndü.

Gizem Kaya en son 13 Ağustos'ta paylaşım yapmıştı. Kaya o dönemde yeni anneydi, oğlu Nefes yaklaşık iki aylıktı. Akış'ın tutuklanmasından kısa süre önce yapılan bu paylaşımın ardından Kaya, sosyal medyada sessiz kaldı.

Kaya, tahliyenin yapıldığı gün olan 12 Kasım'da eşi ve oğluyla poz verdiği kareyi takipçileriyle paylaşarak yeniden sosyal medyaya döndü. 13 Ağustos'tan 12 Kasım'a kadar geçen süre ise 91 gün.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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