Aylardır Sosyal Medyadan Uzak Duran Gizem Kaya'dan Eşi Tolga Akış'ın Tahliyesi Sonrası İlk Paylaşım

Gizem Kaya en son 13 Ağustos'ta paylaşım yapmıştı. Kaya o dönemde yeni anneydi, oğlu Nefes yaklaşık iki aylıktı. Akış'ın tutuklanmasından kısa süre önce yapılan bu paylaşımın ardından Kaya, sosyal medyada sessiz kaldı.

Kaya, tahliyenin yapıldığı gün olan 12 Kasım'da eşi ve oğluyla poz verdiği kareyi takipçileriyle paylaşarak yeniden sosyal medyaya döndü. 13 Ağustos'tan 12 Kasım'a kadar geçen süre ise 91 gün.