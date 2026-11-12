Tolga Akış Tahliye Edildi: Manifest Üyelerinden Destek Paylaşımları Gecikmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tolga Akış, 27 Ağustos Perşembe günü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Akış, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlamak veya bunların yayımlanmasına aracılık etmek' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

Savcılığın sevk yazısında Akış'ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Yazıda, grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesi yer aldı. 21 Ekim'de hazırlanan iddianamede ise Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.