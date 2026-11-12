Tolga Akış Tahliye Edildi: Manifest Üyelerinden Destek Paylaşımları Gecikmedi
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Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 27 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 28 Ağustos'ta müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan iddianamede 6 aydan 3 yıla kadar hapis istenen Akış, 12 Kasım'daki ilk duruşmada 77 gün sonra tahliye edildi. Duruşmada suçsuz olduğunu söyleyen Akış'ın tahliyesinin ardından Manifest grubunun üyelerinden destek paylaşımları geldi.
Tolga Akış, müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Akış, ilk duruşmada tahliye edildi ve savunmasında suçsuz olduğunu söyledi.
Manifest üyelerinden Akış'a tahliye sonrası destek paylaşımları geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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