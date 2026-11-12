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Tolga Akış Tahliye Edildi: Manifest Üyelerinden Destek Paylaşımları Gecikmedi

Tolga Akış Tahliye Edildi: Manifest Üyelerinden Destek Paylaşımları Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 19:02
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Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 27 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 28 Ağustos'ta müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan iddianamede 6 aydan 3 yıla kadar hapis istenen Akış, 12 Kasım'daki ilk duruşmada 77 gün sonra tahliye edildi. Duruşmada suçsuz olduğunu söyleyen Akış'ın tahliyesinin ardından Manifest grubunun üyelerinden destek paylaşımları geldi.

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Tolga Akış, müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tolga Akış, müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tolga Akış, 27 Ağustos Perşembe günü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Akış, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlamak veya bunların yayımlanmasına aracılık etmek' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

Savcılığın sevk yazısında Akış'ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Yazıda, grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesi yer aldı. 21 Ekim'de hazırlanan iddianamede ise Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Akış, ilk duruşmada tahliye edildi ve savunmasında suçsuz olduğunu söyledi.

Akış, ilk duruşmada tahliye edildi ve savunmasında suçsuz olduğunu söyledi.

Akış, 12 Kasım'daki ilk duruşmada hakim karşısına çıktı ve tahliye edildi. Gazeteci Zeynep Yeşildal'ın aktardığına göre Akış savunmasında şu ifadelere yer verdi:

'77 gündür cezaevindeyim. Suçsuzum.

Küçükçiftlikpark'taki konserden bahsediyorsak genel olarak yapımcıların görevi partnerleri bir araya getirerek organizasyonu yapmaktır. Konserdeki her anı önceden planlamadığımız için önceden bilmemiz de mümkün değildir.

Küçükçiftlikpark'taki konserde herhangi bir suç unsuru olabilecek hareket olduğunu düşünmüyorum. Mekanda izleyiciler arasında 18 yaşından küçük biri yoktur. Konserde 18 yaş sınırı koymamızın sebebi bu mekanın 18 yaş sınırı olmasıdır. Konserin teması değildir.

Kızların kendi sanatsal ifade biçimleri bazı insanlara ters gelmiş olabilir ancak bir suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Konserdeki dava konusu koreografi önceden planlanmamıştır.'

Yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilen Akış'ın davası sürüyor. Sonraki duruşma 18 Mart 2027'de yapılacak.

Manifest üyelerinden Akış'a tahliye sonrası destek paylaşımları geldi.

Manifest üyelerinden Akış'a tahliye sonrası destek paylaşımları geldi.

Akış'ın tahliyesinin ardından Manifest grubunun üyelerinden destek paylaşımları geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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