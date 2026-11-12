Demet Evgar 17 Yaşında Oyuncu Olabilmek İçin Bakın Ne Yapmış!
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Demet Evgar, Alev Alev, Avlu ve Bahar gibi dizilerle ve Aile Arasında gibi filmlerle tanınan oyunculardan biri. Evgar, şimdi NTV'de yayınlanan bir programında gençlik yıllarına döndü. Oyuncu, 17 yaşında oyuncu olmak için ailesine karşı açlık grevine girdiğini anlattı. Konservatuvar sınavlarına da peruk takarak girdiğini söyleyen Evgar'ın anlattıkları gündem oldu.
Kaynak: NTV
Demet Evgar, Alev Alev'den Bahar'a uzanan projeleriyle tanınıyor.
Evgar, 17 yaşında oyuncu olmak için açlık grevine girdiğini anlattı.
Konservatuvar sınavlarına peruk takarak girdiğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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