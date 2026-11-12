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Demet Evgar 17 Yaşında Oyuncu Olabilmek İçin Bakın Ne Yapmış!

Demet Evgar 17 Yaşında Oyuncu Olabilmek İçin Bakın Ne Yapmış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 19:16
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Demet Evgar, Alev Alev, Avlu ve Bahar gibi dizilerle ve Aile Arasında gibi filmlerle tanınan oyunculardan biri. Evgar, şimdi NTV'de yayınlanan bir programında gençlik yıllarına döndü. Oyuncu, 17 yaşında oyuncu olmak için ailesine karşı açlık grevine girdiğini anlattı. Konservatuvar sınavlarına da peruk takarak girdiğini söyleyen Evgar'ın anlattıkları gündem oldu.

Kaynak: NTV

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Demet Evgar, Alev Alev'den Bahar'a uzanan projeleriyle tanınıyor.

Demet Evgar, Alev Alev'den Bahar'a uzanan projeleriyle tanınıyor.

Manisa'da 17 yaşında tiyatroyla tanışan Demet Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Oyuncu, televizyonda 1 Kadın 1 Erkek, Alev Alev, Avlu ve Bahar gibi dizilerde rol aldı. Komedi ve dramı aynı inandırıcılıkla oynamasıyla tanınan Evgar, sinemada ise Güneşi Gördüm, Yahşi Batı ve Aile Arasında gibi filmlerde yer aldı.

2017'de vizyona giren Aile Arasında 5 milyondan fazla seyirciye ulaşmıştı. Evgar'ın Solmaz'ı canlandırdığı filmin devam filmi 2 Aile Arasında ise 4 Aralık 2026'da sinemalarda olacak.

Evgar, 17 yaşında oyuncu olmak için açlık grevine girdiğini anlattı.

Evgar, 17 yaşında oyuncu olmak için açlık grevine girdiğini anlattı.

Evgar, oyuncu olma kararı nedeniyle babasıyla yaşadığı tartışmayı ve sonrasında başvurduğu yöntemi şu sözlerle anlattı:

'Babama 'Demokratik bir aile miyiz?' dedim. 'Tabii' dedi. 'O zaman grev hakkımı kullanıyorum' dedim.

Gerçekten yemek yemedim. 49 kilodan 38 kiloya düştüm. Bir süre sonra istesem de yemek yiyememeye başladım.'

Evgar'ın anlattığı bu süreç, yeme düzenini bozan ve sağlığı riske atan bir deneyim olarak aktarıldı.

Konservatuvar sınavlarına peruk takarak girdiğini söyledi.

Evgar, açlık grevinin vücuduna etkilerini ve konservatuvar sınavlarını şöyle anlattı:

'Saçlarım döküldü. Konservatuvar sınavlarına perukla girdim.'

Oyuncu, bu süreçten sonra konservatuvar eğitimine devam etti ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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