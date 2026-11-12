Şevval Sam Tuzlu Kahve Setini Anlattı: "Bizim Setimiz Birbirinin Yurdu Oldu"
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Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisinde Candan'a hayat veren Şevval Sam, rolün kendisine nasıl geldiğini daha önce de anlatmıştı. Eda Ece'nin Candan'ın küçük bir rol olması nedeniyle çekincesi olduğu, yönetmenin ise Sam'ı istediği konuşulmuştu. Dizide Derin'i canlandıran Eda Ece ile Yasak Elma'dan sonra yeniden aynı projede buluşan Şevval Sam, şimdi sürecin detaylarını yeniden paylaştı. Sam'a göre Eda Ece, ona ilk başta Tuzlu Kahve'de başka bir rol teklif etti. Şevval Sam ise Candan'ı oynamak istediğini ve setlerinin 'birbirinin yurdu' olduğunu anlattı.
Yasak Elma'dan iki başrol olarak ayrılan ikili Tuzlu Kahve'de yeniden buluştu.
Şevval Sam, Eda Ece'nin ilk başta kendisine başka bir rol teklif ettiğini anlattı.
Şevval Sam, "Candan'ı oynamak istedim" dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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