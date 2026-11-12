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Şevval Sam Tuzlu Kahve Setini Anlattı: "Bizim Setimiz Birbirinin Yurdu Oldu"

Şevval Sam Tuzlu Kahve Setini Anlattı: "Bizim Setimiz Birbirinin Yurdu Oldu"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 19:01
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Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisinde Candan'a hayat veren Şevval Sam, rolün kendisine nasıl geldiğini daha önce de anlatmıştı. Eda Ece'nin Candan'ın küçük bir rol olması nedeniyle çekincesi olduğu, yönetmenin ise Sam'ı istediği konuşulmuştu. Dizide Derin'i canlandıran Eda Ece ile Yasak Elma'dan sonra yeniden aynı projede buluşan Şevval Sam, şimdi sürecin detaylarını yeniden paylaştı. Sam'a göre Eda Ece, ona ilk başta Tuzlu Kahve'de başka bir rol teklif etti. Şevval Sam ise Candan'ı oynamak istediğini ve setlerinin 'birbirinin yurdu' olduğunu anlattı.

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Yasak Elma'dan iki başrol olarak ayrılan ikili Tuzlu Kahve'de yeniden buluştu.

Yasak Elma'dan iki başrol olarak ayrılan ikili Tuzlu Kahve'de yeniden buluştu.

Eda Ece ile Şevval Sam, Yasak Elma'da birlikte rol almış ve diziden iki başrol olarak ayrılmıştı. Sam, Eda Ece'nin teklif sırasındaki çekincesini şu sözlerle aktardı:

'Biz Yasak Elma'dan iki başrol olarak ayrıldık, benim başrol olduğum yerde Şevval'in yan karakter olması doğru olmaz demiş.'

Şevval Sam, Eda Ece'nin ilk başta kendisine başka bir rol teklif ettiğini anlattı.

Şevval Sam, Eda Ece'nin ilk başta kendisine başka bir rol teklif ettiğini anlattı.

Şevval Sam, Eda Ece'nin kendisine Tuzlu Kahve'de ilk başta başka bir rol teklif ettiğini anlattı:

'Eda Ece bana Tuzlu Kahve'de ilk başta başka bir rol teklif etti.'

Sam'ın aktardığına göre Candan, kadro sürecinde Eda Ece'nin aklındaki ilk seçenek değildi.

Şevval Sam, "Candan'ı oynamak istedim" dedi.

Şevval Sam, "Candan'ı oynamak istedim" dedi.

Şevval Sam ise bu tür hesaplara takılmadığını ve Candan'ı oynamak istediğini söyledi. Set ortamını da şu sözlerle anlattı:

'Ben ise hiç böyle şeylere takılmam, Candan'ı oynamak istedim. Kadın kadının kurdudur derler ama bizim setimiz tam tersi birbirinin yurdu oldu.'

Candan, Adana şivesi ve bilezikleriyle dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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