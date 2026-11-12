Şevval Sam Tuzlu Kahve Setini Anlattı: "Bizim Setimiz Birbirinin Yurdu Oldu"

Şevval Sam ise bu tür hesaplara takılmadığını ve Candan'ı oynamak istediğini söyledi. Set ortamını da şu sözlerle anlattı:

'Ben ise hiç böyle şeylere takılmam, Candan'ı oynamak istedim. Kadın kadının kurdudur derler ama bizim setimiz tam tersi birbirinin yurdu oldu.'

Candan, Adana şivesi ve bilezikleriyle dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu.