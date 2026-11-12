Mankenler Kralı Engin Koç, Çağla Şıkel'in Programında Görüldü: İşte Son Hali!
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1976'da 'Mankenler Kralı' seçilen Engin Koç, podyumlardan sinemaya uzanan kariyerinin ardından Sivas'taki köyüne yerleşmişti. Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı köyünde kendine ait bir ev yaptıran Koç, ailesiyle vakit geçirip bahçesiyle ilgileniyordu. Şimdi ise eski manken, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu. Koç'un son hali sosyal medyada ilgi çekti. Paylaşımların altında 'Hâlâ çok karizmatik' gibi yorumlar yapıldı.
Engin Koç, 1976'da Mankenler Kralı seçilerek adını duyurdu.
Koç, Sivas'ın Hafik ilçesindeki köyüne yerleşti.
Engin Koç, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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