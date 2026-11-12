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Mankenler Kralı Engin Koç, Çağla Şıkel'in Programında Görüldü: İşte Son Hali!

Mankenler Kralı Engin Koç, Çağla Şıkel'in Programında Görüldü: İşte Son Hali!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 17:18
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1976'da 'Mankenler Kralı' seçilen Engin Koç, podyumlardan sinemaya uzanan kariyerinin ardından Sivas'taki köyüne yerleşmişti. Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı köyünde kendine ait bir ev yaptıran Koç, ailesiyle vakit geçirip bahçesiyle ilgileniyordu. Şimdi ise eski manken, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu. Koç'un son hali sosyal medyada ilgi çekti. Paylaşımların altında 'Hâlâ çok karizmatik' gibi yorumlar yapıldı.

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Engin Koç, 1976'da Mankenler Kralı seçilerek adını duyurdu.

Engin Koç, 1976'da Mankenler Kralı seçilerek adını duyurdu.

1959'da İstanbul'da doğan, ailesi Sivaslı olan Engin Koç, genç yaşta mankenliğe adım attı. 1976'da Saklambaç gazetesinin düzenlediği 'Mankenler Kralı' yarışmasını kazandı. Jüride Ajda Pekkan ve Cüneyt Arkın gibi isimlerin bulunduğu yarışmadaki birincilik, kariyerinin dönüm noktası oldu.

Koç, yıllarca defilelerde yer aldı. Mankenliğin ardından sinema filmlerinde ve dizilerde de rol aldı. Hülya Avşar, Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Banu Alkan gibi isimlerle aynı projelerde yer aldığı belirtiliyor.

Koç, Sivas'ın Hafik ilçesindeki köyüne yerleşti.

Koç, Sivas'ın Hafik ilçesindeki köyüne yerleşti.

Koç, yıllar önce İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp çocukluğundan beri yazları geldiği Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'e yerleşti. Köyüne kendine ait bir ev yaptıran eski manken, ailesiyle vakit geçiriyor ve bahçesiyle ilgileniyor.

Koç'un zaman zaman sosyal medya hesabından yeni hayatına dair kesitler paylaştığı da belirtiliyor. Sakin yaşamı, şöhretin zirvesinden uzaklaşmış bir isim olarak yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Engin Koç, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu.

Engin Koç, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu.

Köyündeki sakin yaşamıyla uzun süredir ekranlardan uzak olan Koç, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu. Programın adı ve Koç'un programda neler anlattığı belirtilmedi.

Koç'un son hali sosyal medyada ilgi gördü. Paylaşımlarda 'Hâlâ çok karizmatik', 'Yaşam enerjisini hiç kaybetmemiş' ve 'Yıllar ona yaramış' gibi yorumlar yapıldı. Bu yorumları kimlerin yazdığı ise belirtilmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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