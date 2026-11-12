Mankenler Kralı Engin Koç, Çağla Şıkel'in Programında Görüldü: İşte Son Hali!

Köyündeki sakin yaşamıyla uzun süredir ekranlardan uzak olan Koç, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu. Programın adı ve Koç'un programda neler anlattığı belirtilmedi.

Koç'un son hali sosyal medyada ilgi gördü. Paylaşımlarda 'Hâlâ çok karizmatik', 'Yaşam enerjisini hiç kaybetmemiş' ve 'Yıllar ona yaramış' gibi yorumlar yapıldı. Bu yorumları kimlerin yazdığı ise belirtilmedi.