Ufuk Beydemir ve Sharon Kovacs'tan Yeni Paylaşım: Kovacs'ın Büyüyen Karnı Dikkat Çekti
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Şarkıcı Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022'de Roma'da evlenmiş, çift 2025'te yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından göndermeli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Beydemir, 23 Ağustos 2026'da ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurmuştu. Bebeğin annesinin Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğu sonradan ortaya çıktı. Şimdi çiftin birlikte paylaştığı yeni bir fotoğraf geldi. Kovacs'ın büyüyen karnının görüldüğü kare, dikkat çekti.
Ufuk Beydemir, İpek Filiz Yazıcı ile 2022'de Roma'da evlenmişti.
Beydemir, 23 Ağustos 2026'da baba olacağını duyurmuştu.
Çiftin yeni fotoğrafında Kovacs'ın büyüyen karnı dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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