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Ufuk Beydemir ve Sharon Kovacs'tan Yeni Paylaşım: Kovacs'ın Büyüyen Karnı Dikkat Çekti

Ufuk Beydemir ve Sharon Kovacs'tan Yeni Paylaşım: Kovacs'ın Büyüyen Karnı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 16:51
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Şarkıcı Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022'de Roma'da evlenmiş, çift 2025'te yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından göndermeli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Beydemir, 23 Ağustos 2026'da ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurmuştu. Bebeğin annesinin Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğu sonradan ortaya çıktı. Şimdi çiftin birlikte paylaştığı yeni bir fotoğraf geldi. Kovacs'ın büyüyen karnının görüldüğü kare, dikkat çekti.

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Ufuk Beydemir, İpek Filiz Yazıcı ile 2022'de Roma'da evlenmişti.

Ufuk Beydemir, İpek Filiz Yazıcı ile 2022'de Roma'da evlenmişti.

Ufuk Beydemir ile oyuncu İpek Filiz Yazıcı 2022'de Roma'da nikâh masasına oturmuştu. Bir dönem magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında gösterilen ikili, dört yılı aşkın birlikteliğin ardından 2025'te yollarını ayırdı. Çift, boşanmayı ortak bir açıklamayla duyurmuş ve ilişkilerini karşılıklı sevgi ve saygıyla noktaladıklarını söylemişti.

Ayrılığın ardından konuşulanlar da en az boşanma haberi kadar gündem oldu. İpek Filiz Yazıcı'nın fizyoterapist ve antrenör İhsan Taha Torğut'la yeni bir ilişkiye başlamasının ardından Beydemir'in bir videonun altına 'Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?' yorumunu yazması, eski eşine gönderme olarak yorumlanmıştı. Beydemir, yorumunun kime yönelik olduğunu açıklamamıştı.

Beydemir, 23 Ağustos 2026'da baba olacağını duyurmuştu.

Beydemir, 23 Ağustos 2026'da baba olacağını duyurmuştu.

Beydemir, sosyal medya hesabından paylaştığı ultrason görüntüsüyle ilk kez baba olacağını duyurmuştu. Paylaşımda sevgilisinin kimliğine dair bir açıklama yoktu, bebeğin annesinin kim olduğu bir süre merak konusu oldu. Beydemir, evlilik ihtimaline ilişkin sorulara da 'Sürprizlere açık olun' diyerek karşılık vermişti.

Ekim ayının ortasında ise sevgilisiyle birlikte çektiği bir fotoğrafı paylaşarak bebeğin annesinin Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğunu gösterdi. Beydemir'in kız bebek babası olacağı da daha önce belli olmuştu. Çift, sonrasında kızları için hazırladıkları bebek odasını da paylaşmış, odayı Kovacs'ın kendi elleriyle hazırladığı belirtilmişti.

Çiftin yeni fotoğrafında Kovacs'ın büyüyen karnı dikkat çekti.

Çiftin yeni fotoğrafında Kovacs'ın büyüyen karnı dikkat çekti.

Çiftin birlikte yayımladığı yeni fotoğrafta Kovacs'ın hamileliğinde ilerleyen aylara geldiğini gösteren belirgin karnı ön plana çıktı. Paylaşım, ilk çocuklarını bekleyen çiftin sürece dair yeni bir kareyi takipçileriyle buluşturması olarak görüldü.

Paylaşımda bebeğin doğum tarihine dair bir bilgi yer almadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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