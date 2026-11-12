Ufuk Beydemir ve Sharon Kovacs'tan Yeni Paylaşım: Kovacs'ın Büyüyen Karnı Dikkat Çekti

Ufuk Beydemir ile oyuncu İpek Filiz Yazıcı 2022'de Roma'da nikâh masasına oturmuştu. Bir dönem magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında gösterilen ikili, dört yılı aşkın birlikteliğin ardından 2025'te yollarını ayırdı. Çift, boşanmayı ortak bir açıklamayla duyurmuş ve ilişkilerini karşılıklı sevgi ve saygıyla noktaladıklarını söylemişti.

Ayrılığın ardından konuşulanlar da en az boşanma haberi kadar gündem oldu. İpek Filiz Yazıcı'nın fizyoterapist ve antrenör İhsan Taha Torğut'la yeni bir ilişkiye başlamasının ardından Beydemir'in bir videonun altına 'Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?' yorumunu yazması, eski eşine gönderme olarak yorumlanmıştı. Beydemir, yorumunun kime yönelik olduğunu açıklamamıştı.