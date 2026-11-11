“İndirimi Biz Yaparız!” Güneşin Doğduğu Yer'in Oyuncuları Teknik Ekip İçin Devreye Girdi

Televizyon dünyasında reklam gelirleriyle ilgili yaşanan sıkıntı, dizilerin bütçelerine de yansıdı. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre kanallar yapım şirketlerinden bütçeleri düşürmelerini istedi. Bunun ardından bazı yapım şirketleri de ekiplerine ücret indirimi teklif etti. Haysiyet için yüzde 15 indirim istendiği, Muhtemel Aşk ekibi içinse yüzde 10'luk bir indirimin konuşulduğu aktarıldı.

ATV'de yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer de kamera arkası çalışanlarından yüzde 20 indirim istendiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre bölüm başı bütçesi yaklaşık 38 milyon TL olan dizide, ücret tartışması sürerken üç oyuncudan teknik ekibi ilgilendiren bir teklif geldi.