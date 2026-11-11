“İndirimi Biz Yaparız!” Güneşin Doğduğu Yer'in Oyuncuları Teknik Ekip İçin Devreye Girdi
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Kamera arkası ekibinden yüzde 20 ücret indirimi istendiği iddiasıyla gündeme gelen Güneşin Doğduğu Yer'de üç oyuncu devreye girdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven, indirimin kendi ücretlerine uygulanmasını istedi. Taşçıoğlu, iki rol arkadaşıyla sarıldıkları kareyi de İzel'in “Biz Hep Böyleyiz” şarkısıyla paylaştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Güneşin Doğduğu Yer'in set ekibinden yüzde 20 indirim istendiği öne sürülmüştü.
Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven indirimi üstlenmek istedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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