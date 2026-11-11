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“İndirimi Biz Yaparız!” Güneşin Doğduğu Yer'in Oyuncuları Teknik Ekip İçin Devreye Girdi

“İndirimi Biz Yaparız!” Güneşin Doğduğu Yer'in Oyuncuları Teknik Ekip İçin Devreye Girdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 23:46
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Kamera arkası ekibinden yüzde 20 ücret indirimi istendiği iddiasıyla gündeme gelen Güneşin Doğduğu Yer'de üç oyuncu devreye girdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven, indirimin kendi ücretlerine uygulanmasını istedi. Taşçıoğlu, iki rol arkadaşıyla sarıldıkları kareyi de İzel'in “Biz Hep Böyleyiz” şarkısıyla paylaştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Güneşin Doğduğu Yer'in set ekibinden yüzde 20 indirim istendiği öne sürülmüştü.

Güneşin Doğduğu Yer'in set ekibinden yüzde 20 indirim istendiği öne sürülmüştü.

Televizyon dünyasında reklam gelirleriyle ilgili yaşanan sıkıntı, dizilerin bütçelerine de yansıdı. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre kanallar yapım şirketlerinden bütçeleri düşürmelerini istedi. Bunun ardından bazı yapım şirketleri de ekiplerine ücret indirimi teklif etti. Haysiyet için yüzde 15 indirim istendiği, Muhtemel Aşk ekibi içinse yüzde 10'luk bir indirimin konuşulduğu aktarıldı.

ATV'de yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer de kamera arkası çalışanlarından yüzde 20 indirim istendiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre bölüm başı bütçesi yaklaşık 38 milyon TL olan dizide, ücret tartışması sürerken üç oyuncudan teknik ekibi ilgilendiren bir teklif geldi.

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven indirimi üstlenmek istedi.

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven indirimi üstlenmek istedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide aynı ailenin üyelerini canlandıran Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven, ücret indiriminin kendi kazançlarına yansıtılmasını istedi. Üç oyuncunun teknik ekibe destek olmak için “İndirimi teknik ekip değil biz yaparız” dediği aktarıldı.

Dizide Celadet Kozan'ı canlandıran Sibel Taşçıoğlu da ekrandaki oğullarına hayat veren Burak Özçivit ve Muharrem Türkseven'le birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı. Taşçıoğlu, üçlünün karesine İzel'in “Biz Hep Böyleyiz” şarkısını ekledi. Altuntaş'ın haberinde oyuncuların teklifinin kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgi yer almadı.

Kulislerde Güneşin Doğduğu Yer'in bölüm başı yaklaşık 38 milyon TL ile en yüksek bütçeli diziler arasında olduğu da konuşuluyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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