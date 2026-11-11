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Dünyanın En Büyük Müzik Festivallerinden Coachella’nın 2027 Kadrosu Açıklandı

Dünyanın En Büyük Müzik Festivallerinden Coachella’nın 2027 Kadrosu Açıklandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 21:06
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Kaliforniya'nın çölünde her nisan ayında düzenlenen Coachella, dünyanın en çok konuşulan müzik festivallerinden biri. Festival, iki hafta sonu boyunca Indio'daki Empire Polo Club'da sahne alıyor. 2027 edisyonunun kadrosu 11 Kasım'da duyuruldu. Dua Lipa, Tame Impala ve SZA gibi isimlerin sahne alacağı festivalde Madonna'nın adı da yer alıyor. Festival 9-11 ve 16-18 Nisan 2027 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: Coachella

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Coachella 2027'nin manşet isimleri Dua Lipa, Tame Impala ve SZA oldu.

Coachella 2027'nin manşet isimleri Dua Lipa, Tame Impala ve SZA oldu.

Açıklanan programa göre Dua Lipa cuma, Tame Impala cumartesi, SZA ise pazar günü festivalin en büyük sahnesinde yer alacak. Üç isim, iki hafta sonu boyunca tekrarlanacak programın manşet sanatçıları olarak duyuruldu.

Kadro, manşet isimlerin yanında farklı türlerden sanatçıları da bir araya getiriyor. Zara Larsson, Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Don Toliver ve Kygo da programdaki isimler arasında.

Madonna ve Giorgio Moroder dans sahnesinde yer alıyor.

Madonna ve Giorgio Moroder dans sahnesinde yer alıyor.

Kadronun en çok konuşulan isimlerinden biri Madonna oldu. Pop müziğin kraliçesi, festivalin dans çadırı sahnesindeki programda yer alıyor. Aynı sahnede disko müziğin öncülerinden Giorgio Moroder da bulunuyor.

Coachella 2027 iki hafta sonu boyunca sahne alacak.

Coachella 2027 iki hafta sonu boyunca sahne alacak.

Coachella 2027, Indio'daki Empire Polo Club'da 9-11 ve 16-18 Nisan tarihlerinde iki hafta sonu olarak düzenlenecek. Festival sitesindeki duyuruya göre biletler 13 Kasım cuma günü Pasifik saatiyle 12.00'de satışa çıkıyor. Bu saat, Türkiye'de aynı gün 23.00'e denk geliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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