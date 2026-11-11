Dünyanın En Büyük Müzik Festivallerinden Coachella’nın 2027 Kadrosu Açıklandı

Açıklanan programa göre Dua Lipa cuma, Tame Impala cumartesi, SZA ise pazar günü festivalin en büyük sahnesinde yer alacak. Üç isim, iki hafta sonu boyunca tekrarlanacak programın manşet sanatçıları olarak duyuruldu.

Kadro, manşet isimlerin yanında farklı türlerden sanatçıları da bir araya getiriyor. Zara Larsson, Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Don Toliver ve Kygo da programdaki isimler arasında.