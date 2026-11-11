Dünyanın En Büyük Müzik Festivallerinden Coachella’nın 2027 Kadrosu Açıklandı
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Kaliforniya'nın çölünde her nisan ayında düzenlenen Coachella, dünyanın en çok konuşulan müzik festivallerinden biri. Festival, iki hafta sonu boyunca Indio'daki Empire Polo Club'da sahne alıyor. 2027 edisyonunun kadrosu 11 Kasım'da duyuruldu. Dua Lipa, Tame Impala ve SZA gibi isimlerin sahne alacağı festivalde Madonna'nın adı da yer alıyor. Festival 9-11 ve 16-18 Nisan 2027 tarihlerinde yapılacak.
Kaynak: Coachella
Coachella 2027'nin manşet isimleri Dua Lipa, Tame Impala ve SZA oldu.
Madonna ve Giorgio Moroder dans sahnesinde yer alıyor.
Coachella 2027 iki hafta sonu boyunca sahne alacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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