Ata Demirer'in Yeni Filmi Pervaneler'den İlk Set Görüntüleri Geldi

Pervaneler, Demirer ile Algül'ün birlikte imza attığı sekizinci sinema filmi. Bu kez Demirer hikayeyi kaleme alıp başrolü üstlenirken Algül yönetmen koltuğunda. Demirer, filmin hikayesinin dört yılda şekillendiğini anlatmıştı. BKM'nin çekimler öncesinde yaptığı açıklamaya göre film, gündelik hayattan karakterler etrafında kurulan bir komedi.

Oyuncu kadrosunda ise Pervaneler'i bekleyenlerin merak ettiği pek çok isim var. Ata Demirer'e Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru ve Serhat Özcan eşlik ediyor. Kadroda Berkay Tulumbacı, Murat Kılıç ve Gökçen Gökçebağ da yer alıyor. Karakterlerle ilgili ilk bilgiler de paylaşılmıştı. Şifanur Gül, Demirer'in canlandırdığı karakterin kızı Ahsen'i, Furkan Andıç ise Ali'yi oynuyor.