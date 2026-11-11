Ata Demirer'in Yeni Filmi Pervaneler'den İlk Set Görüntüleri Geldi
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Ata Demirer'in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği Pervaneler filminin çekimleri tamamlandı. Eylül sonunda Ayvalık'ta başlayan çekimlerin ardından ekip, seti pasta keserek kapattı. Hakan Algül'ün yönettiği filmden kamera arkası görüntüler paylaşılırken vizyon tarihi de belli oldu. Pervaneler, 8 Ocak 2027'de sinemalarda olacak.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ata Demirer'in yeni filmi Pervaneler'de son çekimin ardından pasta kesildi.
Pervaneler, Ata Demirer ile Hakan Algül'ü sekizinci kez sinemada buluşturuyor.
Pervaneler, 8 Ocak 2027'de vizyona girecek.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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