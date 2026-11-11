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Ata Demirer'in Yeni Filmi Pervaneler'den İlk Set Görüntüleri Geldi

Ata Demirer'in Yeni Filmi Pervaneler'den İlk Set Görüntüleri Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 20:28 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 20:29
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Ata Demirer'in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği Pervaneler filminin çekimleri tamamlandı. Eylül sonunda Ayvalık'ta başlayan çekimlerin ardından ekip, seti pasta keserek kapattı. Hakan Algül'ün yönettiği filmden kamera arkası görüntüler paylaşılırken vizyon tarihi de belli oldu. Pervaneler, 8 Ocak 2027'de sinemalarda olacak.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ata Demirer'in yeni filmi Pervaneler'de son çekimin ardından pasta kesildi.

Ata Demirer'in yeni filmi Pervaneler'de son çekimin ardından pasta kesildi.

Ata Demirer, yeni filmi Pervaneler için eylül sonunda Ayvalık'ta sete çıkmıştı. BKM yapımı filmin Ayvalık ve çevresinde yaklaşık altı hafta süren çekimleri tamamlandı. Son çekimin ardından bir araya gelen ekip, setin kapanışını pasta keserek kutladı. 

Vizyonu bekleyenler için filmden bir de kamera arkası videosu geldi. Setten paylaşılan videoda Ata Demirer, yönetmen Hakan Algül ve film ekibinin çekimler sırasındaki neşeli anları yer alıyor. Ayvalık, ekibin çekim için seçtiği yer olmanın ötesinde filmin hikayesine de ev sahipliği yapıyor. Algül'ün anlattığına göre hikayenin tamamı burada geçiyor.

Pervaneler, Ata Demirer ile Hakan Algül'ü sekizinci kez sinemada buluşturuyor.

Pervaneler, Ata Demirer ile Hakan Algül'ü sekizinci kez sinemada buluşturuyor.

Pervaneler, Demirer ile Algül'ün birlikte imza attığı sekizinci sinema filmi. Bu kez Demirer hikayeyi kaleme alıp başrolü üstlenirken Algül yönetmen koltuğunda. Demirer, filmin hikayesinin dört yılda şekillendiğini anlatmıştı. BKM'nin çekimler öncesinde yaptığı açıklamaya göre film, gündelik hayattan karakterler etrafında kurulan bir komedi.

Oyuncu kadrosunda ise Pervaneler'i bekleyenlerin merak ettiği pek çok isim var. Ata Demirer'e Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru ve Serhat Özcan eşlik ediyor. Kadroda Berkay Tulumbacı, Murat Kılıç ve Gökçen Gökçebağ da yer alıyor. Karakterlerle ilgili ilk bilgiler de paylaşılmıştı. Şifanur Gül, Demirer'in canlandırdığı karakterin kızı Ahsen'i, Furkan Andıç ise Ali'yi oynuyor.

Pervaneler, 8 Ocak 2027'de vizyona girecek.

Çekimlerin tamamlanmasıyla Pervaneler için gözler vizyon tarihine çevrildi. BKM yapımı film, 8 Ocak 2027 Cuma günü CJ ENM dağıtımıyla sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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