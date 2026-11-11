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Güneşin Doğduğu Yer’in Set Ekibinden İndirim İstenince Burak Özçivit’ten Hamle Gecikmedi!

Güneşin Doğduğu Yer’in Set Ekibinden İndirim İstenince Burak Özçivit’ten Hamle Gecikmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 19:14
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ATV'de yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin set ekibinden yüzde 20 ücret indirimi istendiği öne sürüldü. İddianın ardından dizinin başrolü Burak Özçivit'in bölüm başı ücreti de yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özçivit, set çalışanlarının bu zorluğu yaşamasına izin vermeyeceklerini ve gerekeni üstleneceklerini belirtti.

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Güneşin Doğduğu Yer'in kamera arkası ekibinden yüzde 20 indirim istendiği öne sürüldü.

Güneşin Doğduğu Yer'in kamera arkası ekibinden yüzde 20 indirim istendiği öne sürüldü.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, bu kez set çalışanlarının ücretleriyle gündeme geldi. Dizi yorumcusu Deniz Tural, ATV'de yayınlanan dizinin teknik ve kamera arkası ekibinden ücretlerinde yüzde 20 indirime gitmelerinin istendiğini öne sürdü. Tural'ın paylaşımına göre konuyla ilgili bir toplantı da yapılıyordu.

Tartışmayı büyüten ayrıntı, indirime yanaşmayan çalışanları neyin beklediğine ilişkin iddiaydı. Tural, ücretinin düşürülmesini kabul etmeyen ekip üyeleriyle çalışmaya devam edilmeyeceğini ileri sürdü. Böylece gündeme gelen konu, ücret indiriminin yanı sıra ekip üyelerinin işlerine devam edip edemeyeceği oldu.

Gözler Burak Özçivit'in bölüm başı ücretine çevrildi.

Gözler Burak Özçivit'in bölüm başı ücretine çevrildi.

İndirim iddiasının ardından Özçivit'in diziden bölüm başına 4,5 milyon TL kazandığı yönündeki haberler yeniden gündeme geldi. Sosyal medyadaki tepkilerde, başrol için konuşulan bu rakamın yanında tasarruf talebinin neden kamera arkasındaki çalışanlara yöneltildiği sorgulandı. Özçivit'e ödendiği öne sürülen tutar da set ekibinden indirim istendiği bilgisi de basına iddia olarak yansıdı.

Burak Özçivit, set ekibinin yanında olduğunu açıkladı.

Burak Özçivit, set ekibinin yanında olduğunu açıkladı.

Tartışmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Burak Özçivit, diziyi birlikte çalıştıkları ekiple var ettiklerini vurguladı. Oyuncu, kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarına bu zorluğu yaşatmayacaklarını ve gereken sorumluluğu üstleneceklerini ifade etti.

Oyuncunun sözünü ettiği sorumluluğun ücretlere nasıl yansıyacağı ve iddia edilen indirim talebinin akıbeti ise henüz netleşmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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