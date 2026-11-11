Güneşin Doğduğu Yer’in Set Ekibinden İndirim İstenince Burak Özçivit’ten Hamle Gecikmedi!

Tartışmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Burak Özçivit, diziyi birlikte çalıştıkları ekiple var ettiklerini vurguladı. Oyuncu, kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarına bu zorluğu yaşatmayacaklarını ve gereken sorumluluğu üstleneceklerini ifade etti.

Oyuncunun sözünü ettiği sorumluluğun ücretlere nasıl yansıyacağı ve iddia edilen indirim talebinin akıbeti ise henüz netleşmedi.