Güneşin Doğduğu Yer’in Set Ekibinden İndirim İstenince Burak Özçivit’ten Hamle Gecikmedi!
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ATV'de yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin set ekibinden yüzde 20 ücret indirimi istendiği öne sürüldü. İddianın ardından dizinin başrolü Burak Özçivit'in bölüm başı ücreti de yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özçivit, set çalışanlarının bu zorluğu yaşamasına izin vermeyeceklerini ve gerekeni üstleneceklerini belirtti.
Güneşin Doğduğu Yer'in kamera arkası ekibinden yüzde 20 indirim istendiği öne sürüldü.
Gözler Burak Özçivit'in bölüm başı ücretine çevrildi.
Burak Özçivit, set ekibinin yanında olduğunu açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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