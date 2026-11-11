Burak Özçivit'in Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Set Ekibinden Yüzde 20 İndirim İstendi
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Dizi yorumcusu Deniz Tural, Burak Özçivit’in başrolündeki Güneşin Doğduğu Yer’in kamera arkası ekibinden yüzde 20 indirim istendiğini öne sürdü. Tural’a göre konuyla ilgili toplantı şu an sürüyor. İddianın en dikkat çekici kısmı ise indirimi kabul etmeyenle çalışılmayacak olması. Sektördeki ücret krizi böylece ATV’nin iddialı yapımına da sıçramış oldu.
KAYNAK: Deniz Tural
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Dizi yorumcusu Deniz Tural, atv dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in set çalışanlarından yüzde 20 indirim istendiğini açıkladı.
Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül'den bu yana Perşembe akşamları ATV'de ekrana geliyor
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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