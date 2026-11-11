Burak Özçivit'in Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Set Ekibinden Yüzde 20 İndirim İstendi

Deniz Tural'ın aktardığına göre talep, setin teknik ve kamera arkası ekibine iletildi. Paylaşımda, konunun konuşulduğu toplantının şu aşamada devam ettiği bilgisi de yer aldı. Duyumun en dikkat çekici kısmı ise son cümlesiydi: İddiaya göre indirimi kabul etmeyen ekip üyeleriyle yola devam edilmeyecek.

Kararın oyuncu kadrosunu da kapsayıp kapsamadığına dair henüz bir bilgi yok. Yapım şirketinden ve kanaldan da konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.