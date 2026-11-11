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Burak Özçivit'in Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Set Ekibinden Yüzde 20 İndirim İstendi

Burak Özçivit'in Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Set Ekibinden Yüzde 20 İndirim İstendi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 17:00
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Dizi yorumcusu Deniz Tural, Burak Özçivit’in başrolündeki Güneşin Doğduğu Yer’in kamera arkası ekibinden yüzde 20 indirim istendiğini öne sürdü. Tural’a göre konuyla ilgili toplantı şu an sürüyor. İddianın en dikkat çekici kısmı ise indirimi kabul etmeyenle çalışılmayacak olması. Sektördeki ücret krizi böylece ATV’nin iddialı yapımına da sıçramış oldu.

KAYNAK: Deniz Tural

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Dizi yorumcusu Deniz Tural, atv dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in set çalışanlarından yüzde 20 indirim istendiğini açıkladı.

Dizi yorumcusu Deniz Tural, atv dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in set çalışanlarından yüzde 20 indirim istendiğini açıkladı.

Deniz Tural'ın aktardığına göre talep, setin teknik ve kamera arkası ekibine iletildi. Paylaşımda, konunun konuşulduğu toplantının şu aşamada devam ettiği bilgisi de yer aldı. Duyumun en dikkat çekici kısmı ise son cümlesiydi: İddiaya göre indirimi kabul etmeyen ekip üyeleriyle yola devam edilmeyecek.

Kararın oyuncu kadrosunu da kapsayıp kapsamadığına dair henüz bir bilgi yok. Yapım şirketinden ve kanaldan da konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül'den bu yana Perşembe akşamları ATV'de ekrana geliyor

Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül'den bu yana Perşembe akşamları ATV'de ekrana geliyor

TIMS&B Productions imzalı dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor, senaryosunu ise Yıldız Tunç kaleme alıyor.

Burak Özçivit'in Kenan Kozan, Beyza Gümülcine'nin Leyla karakterine hayat verdiği dizi, ilk bölümüyle kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçmişti. Üstelik sezon içinde kadroya yeni isimler katılmaya devam etti.

Yayın akışına göre dizinin 9. bölümü 12 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Peki indirim kararı setteki çalışma düzenini etkileyecek mi? İşte bu sorunun cevabı toplantının sonucuna bağlı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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