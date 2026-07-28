article/comments
article/share
Haberler
TV
Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer Dizisine Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu!

Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer Dizisine Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.07.2026 - 17:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

atv'nin yeni sezonda ekrana getireceği Güneşin Doğduğu Yer dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Son dönemde Geleceğe Mektuplar dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu, dizide Suzi karakterine hayat verecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin Tims&B imzalı yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

ATV'nin Tims&B imzalı yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Başrollerini Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut ve Beyza Gümülcineli'nin paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinin, herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde bugün (28 Ağustos) İstanbul'da başlaması planlanıyor. Ekibin daha sonra 15 Eylül'de Adana çekimlerine geçmesi hedefleniyor.

Öte yandan ATV'nin yeni dizisine genç bir oyuncu dahil oldu.

Genç oyuncu Çağıl Aydıner, ATV'nin yeni Adana dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Genç oyuncu Çağıl Aydıner, ATV'nin yeni Adana dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Son olarak Geleceğe Mektuplar dizisindeki performansıyla dikkat çeken Çağıl Aydıner, merakla beklenen projeye katılan son isim oldu. Ağustos sonunda Berlin'de de sete çıkacak olan dizide Çağıl Aydıner, Suzi karakterini canlandıracak. Başarılı oyuncu, hikayede Leyla'nın (Beyza Gümülcineli) kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın