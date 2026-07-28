Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer Dizisine Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu!
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atv'nin yeni sezonda ekrana getireceği Güneşin Doğduğu Yer dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Son dönemde Geleceğe Mektuplar dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu, dizide Suzi karakterine hayat verecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin Tims&B imzalı yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
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Genç oyuncu Çağıl Aydıner, ATV'nin yeni Adana dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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