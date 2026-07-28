En Yüksek Reytingli Yaz Dizisi Hangisi? 20-26 Temmuz Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

ATV'de Altı Üstü İstanbul, Kanal D'de Daha 17, Star TV'de Doğanın Kanunu ve Show TV'de Muhtemel Aşk'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği yaz sezonunda haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Yaz dizilerinin reyting mücadelesi verdiği 20-26 Temmuz haftasında en çok izlenen dizi açık ara farkla Kanal D'de yayınlanan Daha 17 oldu.

Daha 17, üç kategoride de en yüksek reyting elde eden yaz dizisi olurken onu Altı Üstü İstanbul, Doğanın Kanunu ve Muhtemel Aşk takip etti.