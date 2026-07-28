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Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Dizisi "Kalbimin Rotası Karadeniz"in Çekimleri Tamamlandı

Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Dizisi "Kalbimin Rotası Karadeniz"in Çekimleri Tamamlandı

Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.07.2026 - 12:58 Son Güncelleme: 28.07.2026 - 12:59
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Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nu buluşturan Kalbimin Rotası Karadeniz dizisinin çekimleri tamamlandı. Go Türkiye'nin yeni mini dizisi, Trabzon, Rize ve Artvin'in eşsiz doğasını milyonlarca izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in başrollerde yer aldığı yeni Go Türkiye mini dizisi "Kalbimin Rotası Karadeniz"in çekimleri tamamlandı.

Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in başrollerde yer aldığı yeni Go Türkiye mini dizisi "Kalbimin Rotası Karadeniz"in çekimleri tamamlandı.

TGA tarafından hayata geçirilen Go Türkiye mini dizileri, dünya çapında elde ettiği başarıyla büyümeyi sürdürüyor. Proje, bugüne kadar 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenmeye ulaşırken, yeni yapımı Kalbimin Rotası Karadeniz için de çekim süreci tamamlandı.

TGA'nın dünya izleyicisiyle buluşturduğu yedinci mini dizi olan Kalbimin Rotası Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini ekranlara taşıyacak.

Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı yapımın çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirildi.

Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı yapımın çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirildi.

Doğal güzellikleri, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken Kalbimin Rotası Karadeniz, hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından Go Türkiye'nin YouTube kanalında dünya genelindeki izleyicilerle buluşacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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