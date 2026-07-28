Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Dizisi "Kalbimin Rotası Karadeniz"in Çekimleri Tamamlandı
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Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nu buluşturan Kalbimin Rotası Karadeniz dizisinin çekimleri tamamlandı. Go Türkiye'nin yeni mini dizisi, Trabzon, Rize ve Artvin'in eşsiz doğasını milyonlarca izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in başrollerde yer aldığı yeni Go Türkiye mini dizisi "Kalbimin Rotası Karadeniz"in çekimleri tamamlandı.
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Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı yapımın çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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