Türk Turkuazı Binlerce Yıldır Neden Bu Kadar Kıymetli?

Bakır ve alüminyum içeren hidratlı bir fosfat minerali olan turkuazın o büyüleyici mavi ve mavi-yeşil tonlarının oluşmasında özellikle bakır önemli rol oynar. İçindeki koyu renkli damarlar ve ağ biçimindeki doğal matriks ise taşın oluştuğu ana kayanın izlerini taşıyabilir. Bu nedenle gerçek bir turkuazın üzerindeki her damar, her renk geçişi ve her doğal oluşum adeta milyonlarca yıllık jeolojik bir imza gibidir.

Peki turkuaz neden “koruma taşı” olarak bilinir? Geleneksel kristal inanışlarında turkuaz; nazar, olumsuzluk ve ağır enerjilere karşı koruyucu bir sembol olarak görülür. Yolculuk yapanların yanında taşıdığı, savaşçıların ve hükümdarların onu güç ve korunmayla ilişkilendirdiği anlatılır. Aynı zamanda iletişim, kendini doğru ifade etme, cesaret, iç huzur ve duygusal dengeyle bağdaştırılır. Özellikle kişinin söylemek isteyip de içinde tuttuklarını daha açık ifade etmesini desteklediğine inanıldığı için spiritüel geleneklerde boğaz çakrasıyla ilişkilendirilir.

Bolluk ve bereket çalışmalarında ise turkuazın anlamı yalnızca “para çekmek” değildir. Geleneksel inanışlarda kişinin fırsatları fark etmesi, özgüvenini güçlendirmesi, doğru insanlarla doğru zamanda iletişim kurması ve sahip olduklarının değerini bilmesiyle ilişkilendirilir. Bu nedenle çalışma masasında, iş yerinde veya kişinin niyet alanında bulundurulması tercih edilebilir.

Turkuazın belki de en merak uyandıran özelliklerinden biri zaman içinde renginde değişiklik görülebilmesidir. Turkuaz gözenekli bir mineral olduğundan yağ, kozmetik, parfüm, ter, kimyasal maddeler ve uzun süreli ışık maruziyeti görünümünü etkileyebilir. Bu fiziksel özellik geçmişte taşın sahibinin enerjisine göre renk değiştirdiği yönündeki inanışların doğmasına da katkıda bulunmuştur. Ancak renk değişiminin mineralojik ve çevresel nedenleri olabileceğini unutmamak gerekir.

Türk Turkuazını kullanırken ona bir niyet yüklemek isteyenler taşı ellerinin arasına alarak birkaç dakika sakinleşebilir ve şu cümleyi söyleyebilir: “Hayatıma gelen hayırlı fırsatları fark etmeye, kendimi açıkça ifade etmeye, bereketimi sevgiyle büyütmeye ve bana ait olmayan olumsuzluklardan uzak durmaya niyet ediyorum.”

Turkuazı temizlerken uzun süre suda bekletmekten, tuzlu suya koymaktan ve sert kimyasallardan kaçınmak daha doğrudur. Yumuşak, hafif nemli bir bezle nazikçe temizlemek taşın yüzeyini korumaya yardımcı olur.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta var: Kristallerin sağlık sorunlarını tedavi ettiği bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Turkuazın koruma, enerji, bolluk ve ruhsal dengeyle ilgili özellikleri geleneksel ve spiritüel inanışlara dayanır; tıbbi tedavinin yerine kullanılmamalıdır.

HAFTANIN NİYETİ: “SÖZÜM NET, KALBİM SAKİN, YOLUM AÇIK. HAYATIMA GELEN HAYIRLI FIRSATLARI GÖRÜYOR, BEREKETİ SEVGİYLE KABUL EDİYORUM.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA