Ticani Şeyhi Uçar'ın Telefonundan Müritleriyle Yazışmaları Ortaya Çıktı
Kendini Ticani tarikatının şeyhi ilan eden eski özel harekat polisi Ahmet Şahin Uçar hakkında yürütülen yargılamaya dair yeni ayrıntılar, gazeteci Timur Soykan'ın BirGün'de yayımlanan haberiyle gündeme geldi. Bursa'da kurduğu Arifane İlim Derneği çatısında 'kadın müritlerine' yönelik cinsel taciz ve basit cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan Uçar'ın telefon incelemesinde, müritlerden çıplak fotoğraf ve video istediği, kendisinin de üst bölgesi çıplak fotoğraflarını kadınlara gönderdiği belirlendi. 2024'te tutuklanıp yaklaşık altı ay cezaevinde kalan Uçar'ın farklı kentlerde açılan davaları sürüyor. Avukatı ise soruşturma aşamasında suçlamaları reddetmişti.
Polislikten ayrılıp Bursa'da dernek kurdu, kendini Ticani şeyhi ilan etti
Telefon incelemesinde müritlerden çıplak fotoğraf ve video istediği belirlendi
Farklı kentlerde açılan davalar sürüyor
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