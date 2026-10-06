Ticani Şeyhi Uçar'ın Telefonundan Müritleriyle Yazışmaları Ortaya Çıktı

Ahmet Şahin Uçar, bir dönem özel harekat polisi olarak görev yaptıktan sonra meslekten ayrıldı. Ardından Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Arifane İlim Derneği adıyla bir yapı kurdu ve kendisini Ticani tarikatının şeyhi olarak tanıttı. Derneğin üç katlı binasında sohbet ve görüşmeler yapıldığı, bir de YouTube kanalı üzerinden tasavvuf anlatıldığı aktarılıyor.

Uçar hakkındaki ilk şikayet 2024'ün şubat ayında geldi. Bir kadın mürit savcılığa başvurdu. Ardından yurt dışında yaşayan bir mürit ile ses kayıtlarını dosyaya sunan başka bir kadın da şikayetçi oldu. Şikayetçi sayısı zamanla arttı. Uçar, aynı yılın temmuz ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorgulandıktan sonra tutuklandı.