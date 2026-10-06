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Ticani Şeyhi Uçar'ın Telefonundan Müritleriyle Yazışmaları Ortaya Çıktı

Ticani Şeyhi Uçar'ın Telefonundan Müritleriyle Yazışmaları Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 13:16
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Kendini Ticani tarikatının şeyhi ilan eden eski özel harekat polisi Ahmet Şahin Uçar hakkında yürütülen yargılamaya dair yeni ayrıntılar, gazeteci Timur Soykan'ın BirGün'de yayımlanan haberiyle gündeme geldi. Bursa'da kurduğu Arifane İlim Derneği çatısında 'kadın müritlerine' yönelik cinsel taciz ve basit cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan Uçar'ın telefon incelemesinde, müritlerden çıplak fotoğraf ve video istediği, kendisinin de üst bölgesi çıplak fotoğraflarını kadınlara gönderdiği belirlendi. 2024'te tutuklanıp yaklaşık altı ay cezaevinde kalan Uçar'ın farklı kentlerde açılan davaları sürüyor. Avukatı ise soruşturma aşamasında suçlamaları reddetmişti.

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Polislikten ayrılıp Bursa'da dernek kurdu, kendini Ticani şeyhi ilan etti

Polislikten ayrılıp Bursa'da dernek kurdu, kendini Ticani şeyhi ilan etti

Ahmet Şahin Uçar, bir dönem özel harekat polisi olarak görev yaptıktan sonra meslekten ayrıldı. Ardından Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Arifane İlim Derneği adıyla bir yapı kurdu ve kendisini Ticani tarikatının şeyhi olarak tanıttı. Derneğin üç katlı binasında sohbet ve görüşmeler yapıldığı, bir de YouTube kanalı üzerinden tasavvuf anlatıldığı aktarılıyor.

Uçar hakkındaki ilk şikayet 2024'ün şubat ayında geldi. Bir kadın mürit savcılığa başvurdu. Ardından yurt dışında yaşayan bir mürit ile ses kayıtlarını dosyaya sunan başka bir kadın da şikayetçi oldu. Şikayetçi sayısı zamanla arttı. Uçar, aynı yılın temmuz ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorgulandıktan sonra tutuklandı.

Telefon incelemesinde müritlerden çıplak fotoğraf ve video istediği belirlendi

Telefon incelemesinde müritlerden çıplak fotoğraf ve video istediği belirlendi

Timur Soykan'ın haberine göre Uçar'ın telefonunda yapılan incelemede, kadın müritlerden çıplak fotoğraf ve video istediği ortaya çıktı. İncelemede ayrıca şeyhin, kadınlara kendi üst bölgesi çıplak fotoğraflarını gönderdiği tespit edildi. Mağdurlar ise bu taleplerin 'Allah yolunda imtihan', 'kayıtları silip yeniden kurma' ve 'sırları paylaşma' gibi gerekçelerle dile getirildiğini anlatmıştı.

Şikayetçi kadınlardan biri, ses kayıtlarında Uçar'ın kendisinden çıplak olarak gelmesini istediğini öne sürmüştü. Başka bir mağdur ise kızının ve ablasının fotoğraflarının da talep edildiğini söylemişti. Bu ifadeler soruşturma dosyasında yer alırken Uçar'ın avukatı, ses kayıtlarının tamamının dinletilmediğini savunarak müvekkilinin suçlamaları reddettiğini belirtmişti.

Farklı kentlerde açılan davalar sürüyor

Farklı kentlerde açılan davalar sürüyor

Uçar hakkında cinsel taciz ve basit cinsel saldırı suçlamalarıyla farklı kentlerde davalar açıldı. İlk açılan dosyalardan birinde cinsel taciz suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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