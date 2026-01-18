onedio
İzmir'de Menzil Şeyhinin Toplu Tövbe Görüntüleri Gündem Oldu

Hakan Karakoca
18.01.2026 - 17:44

Menzil Cemaati, lideri Muhammed Saki Erol’un İzmir ziyaretine sahne oldu. Binlerce kişi uzun saatler bekleyerek Erol’u karşılarken, toplu “tövbe” ritüeli sırasında oluşan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cemaat, son olarak Abdulbaki Erol’un vefatının ardından gündeme gelen liderlik ve miras tartışmalarının devam ettiği bir dönemde, Muhammed Saki Erol’un İzmir’de gerçekleştirdiği temaslarla tekrar dikkat çekti.

Toplu tövbe töreni tarikatın gövde gösterisine döndü.

Ziyaret öncesinde Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkiinde binlerce kişi saatler öncesinden toplanarak Erol’u bekledi. Erol alana ulaştığında kalabalık büyük bir ilgi gösterdi. Pencereye asılı Türk bayrağı önünde kalabalığı selamlayan Erol, daha sonra toplu “tövbe” ritüelini gerçekleştirdi.

Erol’un dile getirdiği sözler ise hep bir ağızdan tekrarlandı:

“Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs Hazretleri’ni kendime şeyh kabul ettim.”

İzmir'deki bu görüntüler sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

Yaşananlar, başta İzmirliler olmak üzere sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Kentte binlerce kişinin bir araya gelerek oluşturduğu görüntüler, sosyal medyada yoğun paylaşım ve yorumlara neden oldu.

