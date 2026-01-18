İzmir'de Menzil Şeyhinin Toplu Tövbe Görüntüleri Gündem Oldu
Menzil Cemaati, lideri Muhammed Saki Erol’un İzmir ziyaretine sahne oldu. Binlerce kişi uzun saatler bekleyerek Erol’u karşılarken, toplu “tövbe” ritüeli sırasında oluşan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Cemaat, son olarak Abdulbaki Erol’un vefatının ardından gündeme gelen liderlik ve miras tartışmalarının devam ettiği bir dönemde, Muhammed Saki Erol’un İzmir’de gerçekleştirdiği temaslarla tekrar dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplu tövbe töreni tarikatın gövde gösterisine döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir'deki bu görüntüler sosyal medyada da gündem olmayı başardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın