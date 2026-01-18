İzmir'de Menzil Şeyhinin Toplu Tövbe Görüntüleri Gündem Oldu

Ziyaret öncesinde Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkiinde binlerce kişi saatler öncesinden toplanarak Erol’u bekledi. Erol alana ulaştığında kalabalık büyük bir ilgi gösterdi. Pencereye asılı Türk bayrağı önünde kalabalığı selamlayan Erol, daha sonra toplu “tövbe” ritüelini gerçekleştirdi.

Erol’un dile getirdiği sözler ise hep bir ağızdan tekrarlandı:

“Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs Hazretleri’ni kendime şeyh kabul ettim.”