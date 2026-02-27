onedio
Taşacak Bu Deniz'in Yayınlanmamasından Arka Sokaklar'daki Güllü Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz'in Yayınlanmamasından Arka Sokaklar'daki Güllü Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2026 - 23:41

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

27 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Güllü'nün vefatı işlendi.

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Güllü'nün vefatı işlendi.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde sanatçı Güllü'nün vefatı işlendi. Güllü'nün ölmeden önceki son hallerinin kamera açısına kadar beraber çekilmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü bu akşam (27 Şubat) yayınlanmadı.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü bu akşam (27 Şubat) yayınlanmadı.

TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü son anda iptal etti. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü 6 Mart Cuma akşamına ertelenirken seyirciler sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yaptı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün yayınlanmamasına yabancı seyirciler de tepki gösterdi.

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı.

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı.

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dizi yorumculuğu yapan Deniz Tural, Aynı Yağmur Altında dizisinin set çalışanlarına ücretlerinin verilmemesi nedeniyle setin durduğunu iddia etti.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü iptal edildi. TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü yayın akışından kaldırılırken yerine Sırbistan - Türkiye basketbol maçının yayınlanacağı duyuruldu. Yeni bölümün yayınlanmamasının ardından TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm ön izlemesini paylaşırken ön izleme saatler içinde milyonluk görüntülenme elde etti.

TRT, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü yayın akışından kaldırdı.

TRT, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü yayın akışından kaldırdı.

TRT 1'in reyting rekortmeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in bu akşam (27 Şubat) yayınlanması gereken yeni bölümü Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle ertelendi. Yeni bölüm için önümüzdeki hafta işaret edilirken Taşacak Bu Deniz'in yayın akışından kaldırılmasına seyirciden sert tepkiler geldi.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün yayın akışında olmaması dikkat çekmişti. Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün iptal edildiği ortaya çıktı. Peki, Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ.'nin yayın akışında olmaması kafa karıştırmıştı.

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ.'nin yayın akışında olmaması kafa karıştırmıştı.

ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin yayın tarihinde değişiklik yapılmıştı. Yeni bölümü 3 Mart Salı akşamı yayınlanması gereken A.B.İ.'nin yeni bölümü iptal edilmiş ve 10 Mart tarihi işaret edilmişti. A.B.İ. dizisi bu karardan vazgeçerek yeni bölümü erkene çekti.

Veliaht dizisinin yeni bölümündeki ayrılık seyirciyi şoke etti.

Veliaht dizisinin yeni bölümündeki ayrılık seyirciyi şoke etti.

Show TV'nin fenomen dizisi Veliaht'ın yeni bölümünde üzücü bir ayrılık yaşandı. Dizide Zafer'i canlandıran Bora Akkaş, yeni bölümde Veliaht'a ölerek veda etti. Bora Akkaş, Instagram'dan karakterine ve diziye veda paylaşımı yaptı.

Televizyon ekranlarında 20'den fazla dizi arasında reyting yarışı sürüyor.

Televizyon ekranlarında 20'den fazla dizi arasında reyting yarışı sürüyor.

Ekranlarda süren reyting yarışının yanı sıra dizileri daha sonra. YouTube hesaplarından takip eden izleyiciler de var. Uzak ŞehirTaşacak Bu DenizEşref RüyaKızılcık ŞerbetiTeşkilatArka Sokaklar gibi dizilerin içinde akalım bu sezon yayınlanan dizilerden hangisi YouTube'da en fazla aboneye sahip?

Kızılcık Şerbeti dört sezondur ekran yolculuğuna devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti dört sezondur ekran yolculuğuna devam ediyor.

Show TV’nin uzun soluklu dizisi Kızılcık Şerbeti, her sezon olduğu gibi bu yıl da gündemden düşmüyor. Dizi zaman zaman zirveyi kaptırsa da yüksek reytinglerini korumayı sürdürüyor. Sezon başından bu yana yaşanan değişimler çok konuşuldu. Kadroda yaşanan ayrılıklar izleyiciyi şaşırttı. Yeni oyuncuların katılımıyla hikaye farklı bir yöne evrildi. Son olarak Feyza Civelek ve Gökberk Yıldırım’ın partner pozu sosyal medyada dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz'in 27 Şubat Cuma günü yayınlanacak 20. bölümü iptal edildi.

Taşacak Bu Deniz'in 27 Şubat Cuma günü yayınlanacak 20. bölümü iptal edildi.

Taşacak Bu Deniz'in 27 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak bölümü son anda iptal edildi. Haberi duyan izleyiciler 'Taşacak Bu Deniz neden yok, neden iptal edildi?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?' diye sormaya ve duruma isyan etmeye başladılar. Karardan hiç memnun kalmayan izleyiciler çareyi TRT'yi aramakta buldu.

Taşacak Bu Deniz bu akşam yok. Dizinin yeni bölümünün son anda iptal edilmesi izleyiciyi adeta yıktı.

Taşacak Bu Deniz bu akşam yok. Dizinin yeni bölümünün son anda iptal edilmesi izleyiciyi adeta yıktı.

TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü son anda iptal edildi. İzleyiciyi şoke eden kararın ardından dizinin Şirin'i Gamze Süner Atay'dan paylaşım geldi.

Ramazan ayı boyunca hem iftar hem sahur programı yapan Nihat Hatipoğlu, reytinglerde en çok izlenen yapımlardan biri oluyor.

Ramazan ayı boyunca hem iftar hem sahur programı yapan Nihat Hatipoğlu, reytinglerde en çok izlenen yapımlardan biri oluyor.

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda program yapan Nihat Hatipoğlu'na sorulan sorular sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Son olarak kendisine sorulan 'ghostlama' sorusuyla gündeme gelen programda bu kez bir izleyici 'red flag kadın' diyerek soru sordu.

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi.

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız’dan acı haber geldi.

Oyuncu İbrahim Yıldız, başına ağaç düşmesinin ardından 6 aydır yoğun bakımda tutuluyordu. İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın vefat ettiği öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanmayınca seyircilerden tepkiler gecikmedi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanmayınca seyircilerden tepkiler gecikmedi.

Televizyonun fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü 27 Şubat Cuma akşamı yayınlanması gerekirken 1 hafta ertelendi. Taşacak Bu Deniz seyircisi yeni bölüm için iki hafta beklemek durumunda kalırken dizinin Çakır Uşak'ı Fester Abdü'den açıklama videosu geldi.

