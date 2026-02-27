Taşacak Bu Deniz'in Yayınlanmamasından Arka Sokaklar'daki Güllü Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Güllü'nün vefatı işlendi.
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü bu akşam (27 Şubat) yayınlanmadı.
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı.
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.
ATV'nin yeni dizisi A.B.İ.'nin yayın akışında olmaması kafa karıştırmıştı.
Veliaht dizisinin yeni bölümündeki ayrılık seyirciyi şoke etti.
Televizyon ekranlarında 20'den fazla dizi arasında reyting yarışı sürüyor.
Kızılcık Şerbeti dört sezondur ekran yolculuğuna devam ediyor.
Taşacak Bu Deniz'in 27 Şubat Cuma günü yayınlanacak 20. bölümü iptal edildi.
Ramazan ayı boyunca hem iftar hem sahur programı yapan Nihat Hatipoğlu, reytinglerde en çok izlenen yapımlardan biri oluyor.
27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız’dan acı haber geldi.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
