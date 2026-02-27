onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Bölümü İptal Edilen Taşacak Bu Deniz'in Şirin'i Gamze Süner Atay'dan Bölümle İlgili Açıklama Geldi

Yeni Bölümü İptal Edilen Taşacak Bu Deniz'in Şirin'i Gamze Süner Atay'dan Bölümle İlgili Açıklama Geldi

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.02.2026 - 13:24

TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü son anda iptal edildi. İzleyiciyi şoke eden kararın ardından dizinin Şirin'i Gamze Süner Atay'dan paylaşım geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz bu akşam yok. Dizinin yeni bölümünün son anda iptal edilmesi izleyiciyi adeta yıktı.

Taşacak Bu Deniz bu akşam yok. Dizinin yeni bölümünün son anda iptal edilmesi izleyiciyi adeta yıktı.

Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçı nedeniyle iptal edilen bölüm sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, TRT'yi aramaya başladı.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün son anda iptal edileceğinden oyuncuların da haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün son anda iptal edileceğinden oyuncuların da haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Gece yarısı verilen kararın ardından ilk paylaşım dizinin Şirin'i Gamze Süner Atay'dan geldi. Atay, 'Önümüzdeki hafta artık' yazılı bir paylaşım yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın