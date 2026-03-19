Arka Arkaya Savaşlar İstanbul’u Vurdu: Laleli’de 10 Bin Kişi İşsiz Kaldı, Dükkanlar Kapanıyor!

Uzun süredir Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan olumsuz etkilenen bölge, son dönemde patlak veren İran odaklı gerilimlerle birlikte adeta sessizliğe büründü. Bölgedeki ticari hareketliliği değerlendiren Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, semt tarihinde daha önce bu kadar çok kapalı dükkanla karşılaşmadığını vurguladı. Savaşın etkisiyle bölgeye gelen müşteri trafiğinde %30’luk bir azalma yaşanırken, her 10 alıcıdan 3’ü piyasadan çekilmiş durumda.

Laleli, Beyazıt, Osmanbey ve Merter gibi ticaretin kalbinin attığı noktalarda iş hacmi hızla daralıyor. Bölge ekonomisinin %30'una yakınını oluşturan Orta Doğulu turist ve alıcılar, güvenlik endişeleri nedeniyle seyahatlerini durdurunca otellerdeki doluluk oranları kritik seviye olan %20’nin altına indi. Bu durum, Nevruz ve Ramazan Bayramı gibi normal şartlarda piyasanın canlanması beklenen dönemlerde bile beklenen hareketliliğin yaşanmamasına neden oldu. Sektör temsilcileri, kısa süre önce düzenlenen tekstil fuarlarında bile %25’e varan katılım kayıpları yaşandığını ve bu tablonun doğrudan esnafın kasasına yansıdığını ifade ediyor.