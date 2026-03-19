Arka Arkaya Savaşlar İstanbul’u Vurdu: Laleli’de 10 Bin Kişi İşsiz Kaldı, Dükkanlar Kapanıyor!

Ali Can YAYCILI
19.03.2026 - 08:53

İstanbul’un hazır giyim ve turizmdeki can damarı Laleli, Rusya-Ukrayna gerginliğinin ardından şimdi de Orta Doğu’daki savaşın pençesinde. Bölgedeki otellerin doluluk oranı %20’nin altına gerilerken, son iki yılda yaklaşık 2 bin işletme kapısına kilit vurdu ve 10 bin çalışan işini kaybetti. Konu hakkında Nefes Gazetesi’ne açıklama yapan Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca “Laleli tarihinde hiç görmediğim kadar kapanan iş yeri var” dedi.

Kaynak: Şehriban Kıraç / NEFES

İstanbul’un dünyaca ünlü ticaret merkezi Laleli, tarihinin en zorlu ekonomik sınavlarından birini veriyor.

Uzun süredir Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan olumsuz etkilenen bölge, son dönemde patlak veren İran odaklı gerilimlerle birlikte adeta sessizliğe büründü. Bölgedeki ticari hareketliliği değerlendiren Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, semt tarihinde daha önce bu kadar çok kapalı dükkanla karşılaşmadığını vurguladı. Savaşın etkisiyle bölgeye gelen müşteri trafiğinde %30’luk bir azalma yaşanırken, her 10 alıcıdan 3’ü piyasadan çekilmiş durumda.

Laleli, Beyazıt, Osmanbey ve Merter gibi ticaretin kalbinin attığı noktalarda iş hacmi hızla daralıyor. Bölge ekonomisinin %30'una yakınını oluşturan Orta Doğulu turist ve alıcılar, güvenlik endişeleri nedeniyle seyahatlerini durdurunca otellerdeki doluluk oranları kritik seviye olan %20’nin altına indi. Bu durum, Nevruz ve Ramazan Bayramı gibi normal şartlarda piyasanın canlanması beklenen dönemlerde bile beklenen hareketliliğin yaşanmamasına neden oldu. Sektör temsilcileri, kısa süre önce düzenlenen tekstil fuarlarında bile %25’e varan katılım kayıpları yaşandığını ve bu tablonun doğrudan esnafın kasasına yansıdığını ifade ediyor.

Ekonomik veriler ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Laleli genelindeki her dört iş yerinden biri tamamen kapanırken, ayakta kalan %75’lik kesim ise yüksek maliyetler ve talep azlığıyla mücadele ediyor. 2025 yılında 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacminin, bu yıl 2,5 milyar dolar barajının bile altında kalacağı tahmin ediliyor. Sadece satış noktalarında değil, üretim hattında da büyük bir gerileme yaşanırken toplam istihdam kaybı şimdiden 10 bin kişiye ulaştı. Bölge esnafı şu an için sadece Polonya, Romanya ve Moldova gibi Avrupa ülkelerinden gelen kısıtlı bir kitleyle ayakta durmaya çalışıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
