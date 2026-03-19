Muğla'da Tesadüfen Keşfedildi: Tam 2 Bin Yaşında!
Yakaköy Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan doğasever Mustafa Ünlü, bölgede devasa boyutlarda bir çınar ağacı olduğunu fark ederek durumu Bodrum Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen uzman ekiplerce gerçekleştirilen ilk teknik incelemede, ağacın gövde çevresinin 19 metre 20 santimetre olduğu kayıt altına alındı.
Çevresinde tarihi bir su kuyusunun da bulunduğu bildirilen ağacın, yaşı ve sağlık durumunun tespiti için detaylı çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, ağacın "Anıt Ağaç" statüsüne alınıp alınmayacağına karar verilecek.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
