Dilan Polat’ın Korumasının Öldürüldüğü Saldırının Arkasında “Daltonlar” mı Var?

Alaçatı’da tatil yapan Dilan ve Engin Polat’ın koruması, ayrıca ailenin de akrabası olan Can Polat, öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Dilan Polat, silahlı saldırı sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım istemişti.

Türkiye’nin konuştuğu saldırıyı henüz kimin yaptığı netleşmezken, daha önce birçok silahlı saldırı olayına karışan Daltonlar suç çetesi üyelerinden ilginç paylaşımlar yapıldı.

Çeteye yakın sosyal medya hesapları, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir’in fotoğraflarını Dilan Polat’ın “Enercii” şarkısı eşliğinde paylaşmaya başladı.