Dilan Polat’ın Korumasının Öldürüldüğü Saldırının Arkasında “Daltonlar” mı Var?
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Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı İzmir Alaçatı’daki otelde düzenlenen silahlı saldırıda korumaları Can Polat öldürülmüştü. Polis ekipleri saldırı sonrasında geniş çaplı soruşturma başlatmış ve 1 kişiyi silahla birlikte gözaltına almıştı. Polat çiftine yönelik saldırı sonrasında Daltonlar suç çetesine yakın sosyal medya hesaplarından ilginç paylaşımlar yapıldı.
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Daha önce kara para aklama suçlamasıyla uzun süre gündemi meşgul eden Polat çifti, bu sefer silahlı saldırıyla gündemde.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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