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Dilan Polat’ın Korumasının Öldürüldüğü Saldırının Arkasında “Daltonlar” mı Var?

Dilan Polat’ın Korumasının Öldürüldüğü Saldırının Arkasında “Daltonlar” mı Var?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2026 - 23:55
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Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı İzmir Alaçatı’daki otelde düzenlenen silahlı saldırıda korumaları Can Polat öldürülmüştü. Polis ekipleri saldırı sonrasında geniş çaplı soruşturma başlatmış ve 1 kişiyi silahla birlikte gözaltına almıştı. Polat çiftine yönelik saldırı sonrasında Daltonlar suç çetesine yakın sosyal medya hesaplarından ilginç paylaşımlar yapıldı.

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Daha önce kara para aklama suçlamasıyla uzun süre gündemi meşgul eden Polat çifti, bu sefer silahlı saldırıyla gündemde.

Daha önce kara para aklama suçlamasıyla uzun süre gündemi meşgul eden Polat çifti, bu sefer silahlı saldırıyla gündemde.

Alaçatı’da tatil yapan Dilan ve Engin Polat’ın koruması, ayrıca ailenin de akrabası olan Can Polat, öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Dilan Polat, silahlı saldırı sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım istemişti.

Türkiye’nin konuştuğu saldırıyı henüz kimin yaptığı netleşmezken, daha önce birçok silahlı saldırı olayına karışan Daltonlar suç çetesi üyelerinden ilginç paylaşımlar yapıldı.

Çeteye yakın sosyal medya hesapları, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir’in fotoğraflarını Dilan Polat’ın “Enercii” şarkısı eşliğinde paylaşmaya başladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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