Dilan Polat'ın Koruması Can Polat'ın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetmeden Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat cephesinden gelen haberler bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. Son yıllarda hem sosyal medya paylaşımları hem de haklarında yürütülen adli süreçlerle sık sık konuşulan çift, bu kez Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırı nedeniyle gündemde. İddialara göre Polat ailesinin yakın çevresinde bulunan ve uzun yıllardır korumalığını üstlenen Can Polat, çiftin tatil yaptığı otelde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Olayın ardından sosyal medyada peş peşe görüntüler ortaya çıkarken, saldırıdan yalnızca saatler önce çekildiği belirtilen tatil kareleri de dikkat çekti. Alaçatı'da arkadaşlarıyla eğlenen, mekanlarda vakit geçiren ve oldukça keyifli görünen Polat ailesinin görüntüleri, yaşanan trajedinin ardından yeniden gündeme taşındı. Özellikle Dilan Polat'ın saldırı anında gözyaşları içinde yaptığı yardım çağrısı ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.