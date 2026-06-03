Dilan Polat'ın Koruması Can Polat'ın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetmeden Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırı haberi magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tatil yaptığı otelde meydana gelen olayda ağır yaralanan Can Polat'tan gelen acı haber, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan gelişmenin ardından gözler bir yandan soruşturmanın detaylarına çevrilirken, diğer yandan Can Polat'ın saldırıdan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
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Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin yakın çevresinde yer alan isimlerden biri olan Can Polat, olay günü Dilan ve Engin Polat ile birlikte Alaçatı'da tatildeydi.
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Acı haberin ardından gözler bu kez saldırıdan önce kaydedilen son görüntülere çevrildi.
Alaçatı'da yaşanan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan silahlı saldırının ardından hayatını kaybettiği belirtilen Can Polat'ın, olaydan dakikalar önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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