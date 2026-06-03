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Dilan Polat'ın Koruması Can Polat'ın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetmeden Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dilan Polat'ın Koruması Can Polat'ın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetmeden Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2026 - 19:18
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Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırı haberi magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tatil yaptığı otelde meydana gelen olayda ağır yaralanan Can Polat'tan gelen acı haber, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan gelişmenin ardından gözler bir yandan soruşturmanın detaylarına çevrilirken, diğer yandan Can Polat'ın saldırıdan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

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Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin yakın çevresinde yer alan isimlerden biri olan Can Polat, olay günü Dilan ve Engin Polat ile birlikte Alaçatı'da tatildeydi.

Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin yakın çevresinde yer alan isimlerden biri olan Can Polat, olay günü Dilan ve Engin Polat ile birlikte Alaçatı'da tatildeydi.

Dilan Polat ve Engin Polat cephesinden gelen haberler bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. Son yıllarda hem sosyal medya paylaşımları hem de haklarında yürütülen adli süreçlerle sık sık konuşulan çift, bu kez Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırı nedeniyle gündemde. İddialara göre Polat ailesinin yakın çevresinde bulunan ve uzun yıllardır korumalığını üstlenen Can Polat, çiftin tatil yaptığı otelde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Olayın ardından sosyal medyada peş peşe görüntüler ortaya çıkarken, saldırıdan yalnızca saatler önce çekildiği belirtilen tatil kareleri de dikkat çekti. Alaçatı'da arkadaşlarıyla eğlenen, mekanlarda vakit geçiren ve oldukça keyifli görünen Polat ailesinin görüntüleri, yaşanan trajedinin ardından yeniden gündeme taşındı. Özellikle Dilan Polat'ın saldırı anında gözyaşları içinde yaptığı yardım çağrısı ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Acı haberin ardından gözler bu kez saldırıdan önce kaydedilen son görüntülere çevrildi.

Acı haberin ardından gözler bu kez saldırıdan önce kaydedilen son görüntülere çevrildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde oldukça neşeli olduğu görülen Can Polat'ın, saldırıdan yalnızca saatler önce arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirdiği öğrenildi. Tatil boyunca çekilen karelerde keyifli anlar yaşayan Polat'ın son görüntüleri, vefat haberinin ardından yeniden paylaşılmaya başlandı.

Alaçatı'da yaşanan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan silahlı saldırının ardından hayatını kaybettiği belirtilen Can Polat'ın, olaydan dakikalar önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Can Polat'ın, Dilan Polat ve Engin Polat'ın da bulunduğu tatil grubuyla birlikte Alaçatı'daki mekanlarda vakit geçirdiği görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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