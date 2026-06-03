Reha Muhtar'ın Ölümünün Ardından Son Sözleri Ortaya Çıktı!
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Türk televizyonculuğunun unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesi medya dünyasını yasa boğdu. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 66 yaşındaki ünlü sunucunun ardından, yıllar boyunca hafızalara kazınan açıklamaları yeniden gündeme geldi. Özellikle 2024 yılında geçirdiği ağır ev kazasının ardından yaptığı ve sağlıkla ilgili dikkat çeken sözleri, vefat haberinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Gelin, Reha Muhtar'ın son dönemine damga vuran açıklamalarına ve yaşadığı zorlu sağlık mücadelesine birlikte bakalım.
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Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri olan Reha Muhtar'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.
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Aylar süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu edilen ünlü isim, hastane çıkışında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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