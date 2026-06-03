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Reha Muhtar'ın Ölümünün Ardından Son Sözleri Ortaya Çıktı!

Reha Muhtar'ın Ölümünün Ardından Son Sözleri Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2026 - 12:38
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Türk televizyonculuğunun unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesi medya dünyasını yasa boğdu. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 66 yaşındaki ünlü sunucunun ardından, yıllar boyunca hafızalara kazınan açıklamaları yeniden gündeme geldi. Özellikle 2024 yılında geçirdiği ağır ev kazasının ardından yaptığı ve sağlıkla ilgili dikkat çeken sözleri, vefat haberinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Gelin, Reha Muhtar'ın son dönemine damga vuran açıklamalarına ve yaşadığı zorlu sağlık mücadelesine birlikte bakalım.

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Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri olan Reha Muhtar'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri olan Reha Muhtar'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Kendine has sunum tarzı, yıllarca ekranlarda yarattığı etki ve hafızalara kazınan programlarıyla bir dönemin en çok konuşulan televizyoncularından biri olan Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren ünlü sunucunun vefatı, magazin ve medya dünyasında büyük üzüntü yaratırken, yıllar önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme taşındı.

Aslında Reha Muhtar'ın sağlık mücadelesi yeni başlamamıştı. Ünlü televizyoncu, 20 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği talihsiz kazayla ölümden dönmüştü. 

Gece saatlerinde evinin merdivenlerinden düşen Muhtar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Uzun süre yoğun bakımda kalan, entübe edilerek yaşam savaşı veren Muhtar'ın durumu günlerce Türkiye'nin gündeminde yer almıştı.

Aylar süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu edilen ünlü isim, hastane çıkışında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti.

Sağlığın önemine vurgu yapan Reha Muhtar, yaşadığı zorlu sürecin ardından gazetecilere, 'Sağlık çok önemli. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta, ben de onu yaşadım. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı, çocuklarım da dahil her şeyimi aldılar' sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirmişti. Ardından ise 'Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Herkese sağlık diliyorum. Sağlığınıza çok dikkat edin. Her şeyimle geri döneceğim' ifadelerini kullanmıştı.

Kazanın ardından uzun süre toparlanmaya çalışan Muhtar, geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlk kontrollerde kalp yetmezliği teşhisi konulan ünlü televizyoncu yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Reha Muhtar'ın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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