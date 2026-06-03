Reha Muhtar'ın Ölümünün Ardından Son Sözleri Ortaya Çıktı!

Sağlığın önemine vurgu yapan Reha Muhtar, yaşadığı zorlu sürecin ardından gazetecilere, 'Sağlık çok önemli. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta, ben de onu yaşadım. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı, çocuklarım da dahil her şeyimi aldılar' sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirmişti. Ardından ise 'Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Herkese sağlık diliyorum. Sağlığınıza çok dikkat edin. Her şeyimle geri döneceğim' ifadelerini kullanmıştı.

Kazanın ardından uzun süre toparlanmaya çalışan Muhtar, geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlk kontrollerde kalp yetmezliği teşhisi konulan ünlü televizyoncu yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Reha Muhtar'ın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.