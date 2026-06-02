6 Ayda Tam 70 Kilo Verdi: Tuna Tavus'un Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
Bir dönem dev hamburgerler, sınırsız yemek meydan okumaları ve yüksek kalorili içerikleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuna Tavus, bu kez bambaşka bir nedenle gündemde. Spora olan ilgisi ve eğlenceli videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen isim, son aylarda yaşadığı büyük değişimle herkesi şaşkına çevirdi. Bir zamanlar 180 kiloya kadar çıkan Tavus'un yalnızca altı ay içerisinde tam 70 kilo vererek 110 kiloya düşmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle sevgilisi Aspenya'nın desteğiyle çıktığı bu zorlu yolculuğu sık sık takipçileriyle paylaşan Tavus'un son hali, görenlerin adeta gözlerine inanamadığı dönüşümler arasına girdi. Gelin, Tuna Tavus'un gündem olan değişimine birlikte bakalım.

Sosyal medyada yıllardır büyük porsiyonlu yemek videoları, güç sporları içerikleri ve eğlenceli paylaşımlarıyla tanınan Tuna Tavus, bu kez bambaşka bir konuyla gündemde.

YouTube ve TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaşan içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan fenomen isim, son aylarda yaşadığı inanılmaz fiziksel değişimle takipçilerini şaşkına çevirdi. Özellikle yüksek kalorili yemek videolarıyla özdeşleşen Tavus'un son hali, sosyal medyada en çok konuşulan dönüşümlerden biri haline geldi.

Powerlifting sporuyla yakından ilgilenen ve yıllardır spor dünyasının içinde yer alan Tuna Tavus, bir dönem 180 kiloya kadar ulaştığını açıklamıştı. Ancak son altı ay içerisinde hayatında radikal değişiklikler yapan fenomen isim, sağlıklı yaşam ve düzenli beslenme odaklı yeni bir sürece başladı. Bu süreçte en büyük destekçilerinden biri ise sevgilisi Aspenya oldu.

Tuna Tavus'un paylaştığı son görüntüler kısa sürede viral olurken, ünlü içerik üreticisinin tam 70 kilo verdiği ortaya çıktı.

180 kilodan 110 kiloya düşen Tavus'un değişimi görenleri adeta şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı 'eridik' paylaşımı ise binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yıllardır yemek videolarıyla tanınan ismin böylesine büyük bir dönüşüm yaşaması takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Pek çok kullanıcı Tuna Tavus'un yeni görünümünü öven yorumlar yaparken, bazı takipçileri ise değişimin sırrını merak etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
