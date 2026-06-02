6 Ayda Tam 70 Kilo Verdi: Tuna Tavus'un Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Bir dönem dev hamburgerler, sınırsız yemek meydan okumaları ve yüksek kalorili içerikleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuna Tavus, bu kez bambaşka bir nedenle gündemde. Spora olan ilgisi ve eğlenceli videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen isim, son aylarda yaşadığı büyük değişimle herkesi şaşkına çevirdi. Bir zamanlar 180 kiloya kadar çıkan Tavus'un yalnızca altı ay içerisinde tam 70 kilo vererek 110 kiloya düşmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle sevgilisi Aspenya'nın desteğiyle çıktığı bu zorlu yolculuğu sık sık takipçileriyle paylaşan Tavus'un son hali, görenlerin adeta gözlerine inanamadığı dönüşümler arasına girdi. Gelin, Tuna Tavus'un gündem olan değişimine birlikte bakalım.