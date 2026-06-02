Tolga Akış ve Gizem Kaya'nın Doğacak Çocuklarına Verecekleri İsim Kullanıcıları İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.06.2026 - 11:12
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Tolga Akış ve Gizem Kaya, bu kez bebeklerine verecekleri isimle gündeme geldi. Eylül 2025'te evlenerek ilişkilerini resmiyete taşıyan çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuş ve takipçilerinden binlerce tebrik mesajı almıştı. Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ikili, erkek bebeklerine verecekleri ismi açıklayınca sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Dijital reklam ve menajerlik dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Tolga Akış, özellikle Manifest grubunun kurucusu olarak biliniyor.

Daha önce şarkıcı Zeynep Bastık ile yaptığı evlilikle de uzun süre magazin gündeminde yer alan Akış, son yıllarda sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekiyor. Güzellik ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Gizem Kaya ise sosyal medya dünyasının en popüler isimleri arasında gösteriliyor.

Çift, 2025 yılının mayıs ayında gelen evlilik teklifinin ardından 25 Eylül 2025 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ikili, 14 Ocak 2026 tarihinde yaptıkları paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Gizem Kaya, ultrason görüntülerini paylaşarak müjdeli haberi takipçileriyle paylaşmış ve gönderisine '1+1=3... Bebo Akış geliyor' notunu düşmüştü.

Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildikten sonra gözler çiftin tercih edeceği isme çevrildi. Doğacak çocuklarına Nefes ismini verecekleri öğrenilen çiftin isim tercihi sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar Nefes isminin daha çok kız çocuklarıyla özdeşleştiğini savunurken, bazıları ise ismin tamamen cinsiyetsiz bir anlam taşıdığını belirtti.

Gelen yorumların ardından sessiz kalmayan Gizem Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmalara yanıt verdi.

Kaya, 'Deniz, Rüzgar, Toprak tek bir cinsiyete ait olamazken, Nefes neden bir cinsiyete ait olsun?' diyerek isimlerin kadın ya da erkek olarak sınırlandırılmasına karşı olduğunu ifade etti. Nefes'in kendileri için 'yaşayan ve yaşatan' bir anlam taşıdığını belirten fenomen isim, oğullarının gördüğü en cool isimlerden birine sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

'Bu soru bana çok geliyor ama nedense cevabı benim için çok basit. Deniz, Rüzgar, Toprak nasıl tek bir cinsiyete ait olamazsa, Nefes neden bir cinsiyete ait olsun, o kısmı anlamadım.

Bir ismi kadın ya da erkek ismi diye nitelendiren şey anlamı mı, yoksa ona yaptığımız atıf mı? Bunu anlamak için özel bir çabaya ihtiyaç yok aslında; kelimenin anlamına bakmak yeterli. Daha önce bir kadında ya da erkekte duyuldu diye direkt 'Bu kız/erkek ismi' demek bana biraz algısal tembellik gibi geliyor. O insan zaten hiçbir zaman olmamış gibi...

Nefes bizim için çok yaşayan ve yaşatan bir isim. Gördüğüm en cool isimlerden birine sahip olacak oğlum. 💙'

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
