Tolga Akış ve Gizem Kaya'nın Doğacak Çocuklarına Verecekleri İsim Kullanıcıları İkiye Böldü!

Daha önce şarkıcı Zeynep Bastık ile yaptığı evlilikle de uzun süre magazin gündeminde yer alan Akış, son yıllarda sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekiyor. Güzellik ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Gizem Kaya ise sosyal medya dünyasının en popüler isimleri arasında gösteriliyor.

Çift, 2025 yılının mayıs ayında gelen evlilik teklifinin ardından 25 Eylül 2025 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ikili, 14 Ocak 2026 tarihinde yaptıkları paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Gizem Kaya, ultrason görüntülerini paylaşarak müjdeli haberi takipçileriyle paylaşmış ve gönderisine '1+1=3... Bebo Akış geliyor' notunu düşmüştü.

Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildikten sonra gözler çiftin tercih edeceği isme çevrildi. Doğacak çocuklarına Nefes ismini verecekleri öğrenilen çiftin isim tercihi sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar Nefes isminin daha çok kız çocuklarıyla özdeşleştiğini savunurken, bazıları ise ismin tamamen cinsiyetsiz bir anlam taşıdığını belirtti.