article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Sonraki 27 Yıl Sonra Gelecek: Türkiye Semalarında Mavi Ay Şöleni!

Bir Sonraki 27 Yıl Sonra Gelecek: Türkiye Semalarında Mavi Ay Şöleni!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 10:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mayıs ayı içerisinde gökyüzünde iki kez görsel şölen yaşandı. Mavi Ay ismi verilen Dolunay, aynı zamanda Dünya’ya en uzak konumlarından birinde bulunduğu için “Mikro Ay” özelliği de taşıdı. 

Türkiye'nin farklı noktalarında görülen Ay, nefis manzaralar sundu.

Fotoğraflar: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mavi Ay, nefes kesici manzaralara sahne oldu.

Mavi Ay, nefes kesici manzaralara sahne oldu.

Gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. İkinci kez yaşanan Dolunay, Türkiye'nin farklı yerlerinde görüntülendi. AA, o anları Türkiye'nin dört bir yanında fotoğrafladı.

İstanbul’da Galata Kulesi ile aynı kareye giren dolunay, Bursa’da Uludağ siluetine renk kattı. Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde oluşan yakamoz, nefes kesici manzaralar oluşturdu. Van ve Balıkesir’de de dolunay tarihi yapılar ve camilerle birlikte görüntülendi.

Mavi Ay, aynı takvim ayı içerisindeki ikinci Dolunay'a verilen isimdir.

Mavi Ay, aynı takvim ayı içerisindeki ikinci Dolunay'a verilen isimdir.

Her yıl genellikle 12 dolunay görülür. Ancak bazı yıllarda aynı takvim ayı içinde iki kez dolunay gerçekleşebilir. Bu durumda ikinci kez görülen Ay, 'Mavi Ay' olarak isimlendirilir. Her ne kadar 'Mavi Ay' dense de Ay'ın rengi maviye dönmez. 2026 yılında 1 Mayıs ve 31 Mayıs tarihlerinde iki ayrı dolunay yaşandı. Bu nedenle yaşanan son Dolunay'a bu isim verildi. Yani bu sene toplamda 13 Dolunay göreceğiz.

Bu ayki Mavi Ay, aynı zamanda Mikro Ay özelliği taşıyordu. Aynı özelliklere sahip Ay, yani Mavi ve Mikro Ay, bir kez daha 2053 yılında gerçekleşecek.

Mikro Ay, dolunay evresinin Ay’ın Dünya'ya uzakken gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Mikro Ay, dolunay evresinin Ay’ın Dünya'ya uzakken gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Bu nedenle Ay, normal dolunaylara kıyasla bir miktar daha küçük oluyor. Ancak uzmanlar, aradaki farkın çıplak gözle kolaylıkla ayırt edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. 

Mikro Ay, Süper Ay'ın tam tersi olarak biliniyor. Süper Ay sırasında Ay, Dünya’ya daha yakın olduğu için daha büyük ve parlak görünüyor. 

Bir sonraki Mikro Ay ve Mavi Ay buluşması için 2053 yılını bekleyeceğiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın