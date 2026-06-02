Bir Sonraki 27 Yıl Sonra Gelecek: Türkiye Semalarında Mavi Ay Şöleni!

Her yıl genellikle 12 dolunay görülür. Ancak bazı yıllarda aynı takvim ayı içinde iki kez dolunay gerçekleşebilir. Bu durumda ikinci kez görülen Ay, 'Mavi Ay' olarak isimlendirilir. Her ne kadar 'Mavi Ay' dense de Ay'ın rengi maviye dönmez. 2026 yılında 1 Mayıs ve 31 Mayıs tarihlerinde iki ayrı dolunay yaşandı. Bu nedenle yaşanan son Dolunay'a bu isim verildi. Yani bu sene toplamda 13 Dolunay göreceğiz.

Bu ayki Mavi Ay, aynı zamanda Mikro Ay özelliği taşıyordu. Aynı özelliklere sahip Ay, yani Mavi ve Mikro Ay, bir kez daha 2053 yılında gerçekleşecek.