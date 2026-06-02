article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir’deki Ayrılıklar Sonrası Oyunculardan Veda Paylaşımları Geldi

Uzak Şehir’deki Ayrılıklar Sonrası Oyunculardan Veda Paylaşımları Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.06.2026 - 10:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle izleyicisini hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı. Sezon boyunca birçok olayın yaşandığı dizide bazı karakterlerin hikayesi beklenmedik şekilde sona erdi. Final bölümü sonrasında dizinin yeni sezonda nasıl bir kadroyla devam edeceği de merak konusu oldu. Sezon finalinin ardından oyunculardan gelen veda paylaşımları ise dizinin hayranlarını duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sezon boyunca reytinglerde elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi.

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sezon boyunca reytinglerde elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Her bölümüyle sosyal medyada konuşulan yapım, sezon finalinde de dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Final bölümünde yaşanan ayrılıklar hikayenin yönünü değiştiren önemli anlar arasında yer aldı. Sezon boyunca farklı karakterlerle öne çıkan isimlerden Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya ve Ferit Kaya’nın hikayeleri sona erdi. Böylece üç oyuncu sezon finaliyle birlikte projeye veda etmiş oldu.

Dizide yaşanan bu ayrılıkların ardından oyuncuların yakın arkadaşlarından gelen paylaşımlar da gündem oldu. 👇

Dizide yaşanan bu ayrılıkların ardından oyuncuların yakın arkadaşlarından gelen paylaşımlar da gündem oldu. 👇

Dizide Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya arkadaşlarına veda eden isimlerden biri oldu. Uzak Şehir’de Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer de, sezon boyunca birlikte çalıştığı Ferit Kaya ve Alper Çankaya için duygusal bir paylaşım yaptı. Sette çekilen kareleri paylaşan oyuncular, duygusal mesajlarını da paylaşımlarına ekledi.

Atakan Özkaya’nın paylaşımlarına düştüğü notlar 👇

  • seninle ağlamakta gülmekte ayrı bir dersti. eyvallah benim canım. eyvallah benim şansım. 🖤 @alpercaxn

  • canım Fero’m, abim… sen olmasan ne yapardık bilmem. seni çok severim, hep ol 🖤 @feritkaya21

Dilin Döğer’in paylaşımı da bu şekildeydi.👇

Dilin Döğer’in paylaşımı da bu şekildeydi.👇

Dilin Döğer’in paylaşımlarına düştüğü notlar 👇

  • Seninle çalışırken en sevdiğim şeylerden biri hep o güven duygusuydu. Zaten çok gerçek zaten çok canlıydı. Birlikte sahneler çekmedik de hep oyun oynadık gibiydi. Bazen en duygusal sahnede bile hönkürerek gülmek beni de alıştığım şeylerin dışına çıkarttı, öğretti. Teşekkür ederim. Senin de sihrin o çocuk tarafın! Bir de ortaçağdan fırlamış gibi mimarisi olan, içine girince oynamamanın mümkün olmadığı Baybars Konağı’na giden yollarda bağıra bağıra dinlediğimiz, insanın ciğerini yakan şarkılar var tabii! O şarkılar bundan sonra bi anda çaldığında zamanda yolculuk yapacağım artık! Başka bir evrende yine aynı güvenle karşılaşmak gereklidir! Seni çok seviyorum, iyi ki varsın Fero! 🤎 @feritkaya21

  • Benim güzel yürekli arkadaşım, Ankara’lım… bu yüzden baştan beri zaten çok tanıdıktın. Dünyada bir yerlerde hangi işi yaparsan yap o sakinlik, gösterişsiz duruş, yaptığı şeyi gerçekten önemseyen hal, sadece kendini geliştirmekle kafayı bozmuşluk yani ne ararsan vardı :) Birbirimizin oyun ritmini ezbere bilmemize rağmen yine de bir şeylerin peşinde olmayı bırakmadığımız için sana çok ama çok teşekkür ederim. Kapıları açık odalarımız, hep birlikte uzun gecelerimiz ve gerçekten aile gibi hissettiren hallerimiz, yarattığımız küçük dünyalar.. bunların içine hep eşlik ettiğin, hep ortak olduğun ve en çok da hep sen olarak kalmakta inat ettiğin için sana çok sarılıyorum ve öğreniyorum. İyi ki ama iyi ki varsın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın