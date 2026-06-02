Uzak Şehir’deki Ayrılıklar Sonrası Oyunculardan Veda Paylaşımları Geldi

Seninle çalışırken en sevdiğim şeylerden biri hep o güven duygusuydu. Zaten çok gerçek zaten çok canlıydı. Birlikte sahneler çekmedik de hep oyun oynadık gibiydi. Bazen en duygusal sahnede bile hönkürerek gülmek beni de alıştığım şeylerin dışına çıkarttı, öğretti. Teşekkür ederim. Senin de sihrin o çocuk tarafın! Bir de ortaçağdan fırlamış gibi mimarisi olan, içine girince oynamamanın mümkün olmadığı Baybars Konağı’na giden yollarda bağıra bağıra dinlediğimiz, insanın ciğerini yakan şarkılar var tabii! O şarkılar bundan sonra bi anda çaldığında zamanda yolculuk yapacağım artık! Başka bir evrende yine aynı güvenle karşılaşmak gereklidir! Seni çok seviyorum, iyi ki varsın Fero! 🤎 @feritkaya21

Benim güzel yürekli arkadaşım, Ankara’lım… bu yüzden baştan beri zaten çok tanıdıktın. Dünyada bir yerlerde hangi işi yaparsan yap o sakinlik, gösterişsiz duruş, yaptığı şeyi gerçekten önemseyen hal, sadece kendini geliştirmekle kafayı bozmuşluk yani ne ararsan vardı :) Birbirimizin oyun ritmini ezbere bilmemize rağmen yine de bir şeylerin peşinde olmayı bırakmadığımız için sana çok ama çok teşekkür ederim. Kapıları açık odalarımız, hep birlikte uzun gecelerimiz ve gerçekten aile gibi hissettiren hallerimiz, yarattığımız küçük dünyalar.. bunların içine hep eşlik ettiğin, hep ortak olduğun ve en çok da hep sen olarak kalmakta inat ettiğin için sana çok sarılıyorum ve öğreniyorum. İyi ki ama iyi ki varsın!