Geçen Sezona Damga Vurmuştu: Dev Bütçeli Aşk ve Taht Dizisinin Başrolü Belli Oldu

Böylece oyuncunun yeni sezondaki projesi de resmen netleşmiş oldu. Akın Akınözü’nün son dönemde farklı yapımlardan teklifler aldığı konuşuluyordu. Buna rağmen oyuncunun tercihini “Aşk ve Taht”tan yana kullandığı öğrenildi. Tarihi projelerde yer almayı seven izleyiciler de bu gelişmeyi dikkatle takip etmeye başladı. Çünkü dizinin merkezinde Türk tarihinin önemli isimlerinden biri olarak yer alacak.

Edinilen bilgilere göre Akın Akınözü, yapımda Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli hükümdarlarından Sultan I. Alâeddin Keykubad karakterini canlandıracak. Tarihte önemli bir yere sahip olan bu karakterin ekrana nasıl taşınacağı şimdiden merak konusu oldu. Oyuncunun rol için kapsamlı bir hazırlık sürecine gireceği de konuşuluyor.

Dizinin senaryo ekibinde Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın yer alıyor. Yapım ekibi hikâye üzerinde çalışmalarını sürdürürken oyuncu kadrosunun geri kalanının da önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor. Özellikle kadın başrol için yapılacak seçim sektör kulislerinde yakından takip ediliyor.