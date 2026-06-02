Geçen Sezona Damga Vurmuştu: Dev Bütçeli Aşk ve Taht Dizisinin Başrolü Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.06.2026 - 08:58
Yeni sezon için hazırlanan iddialı dönem dizilerinden biriyle ilgili beklenen gelişme sonunda netleşti. Uzun süredir oyuncu seçimleriyle gündeme gelen Aşk ve Taht’ın başrolü için karar verildi. Televizyon dünyasında büyük bütçesi ve güçlü ekibiyle dikkat çeken proje, sezon başlamadan merak uyandırmayı başardı. Özellikle tarih temalı dizileri takip eden izleyiciler, başrolün kim olacağını yakından takip ediyordu. Yapım ekibinin yürüttüğü görüşmelerin ardından aranan isimle anlaşma sağlandı. 

Yeni yayın döneminde atv ekranlarında seyirciyle buluşması planlanan “Aşk ve Taht”, şimdiden sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını Bozdağ Film üstleniyor. Türk televizyonlarında ses getiren dönem dizilerine imza atan Mehmet Bozdağ’ın yeni projesi olması da beklentiyi artırıyor. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler oturacak.

Dizi için yürütülen hazırlık süreci uzun zamandır devam ediyordu. Oyuncu görüşmeleri titizlikle sürerken başrol için birçok isim gündeme gelmişti.

Ancak yapım ekibinin tercihi Akın Akınözü oldu.

Böylece oyuncunun yeni sezondaki projesi de resmen netleşmiş oldu. Akın Akınözü’nün son dönemde farklı yapımlardan teklifler aldığı konuşuluyordu. Buna rağmen oyuncunun tercihini “Aşk ve Taht”tan yana kullandığı öğrenildi. Tarihi projelerde yer almayı seven izleyiciler de bu gelişmeyi dikkatle takip etmeye başladı. Çünkü dizinin merkezinde Türk tarihinin önemli isimlerinden biri olarak yer alacak.

Edinilen bilgilere göre Akın Akınözü, yapımda Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli hükümdarlarından Sultan I. Alâeddin Keykubad karakterini canlandıracak. Tarihte önemli bir yere sahip olan bu karakterin ekrana nasıl taşınacağı şimdiden merak konusu oldu. Oyuncunun rol için kapsamlı bir hazırlık sürecine gireceği de konuşuluyor.

Dizinin senaryo ekibinde Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın yer alıyor. Yapım ekibi hikâye üzerinde çalışmalarını sürdürürken oyuncu kadrosunun geri kalanının da önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor. Özellikle kadın başrol için yapılacak seçim sektör kulislerinde yakından takip ediliyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
