Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'dan Alya ve Cihan İtirafı

'Dizimizde gerçek hayata dair çok fazla iz var. Karakterlerimizin gerçekliği hayatın kendisinden alınıyor. Dünyanın her yerinde böyle anneler vardır. Sadakat’i yorucu ve sert buluyorum ancak böyle insanların nedenlerini de anlamak gerek.' diyen Gonca Cilasun, Sadakat'in yarasını 'Maalesef yüzyıllardır erkeklerin kurduğu düzen kadınların önünde çoğu zaman engel oluyor, onların acı çekmesine neden oluyor. Bir kadın ise hamile kaldığı andan itibaren evladıyla ilgili kaygı ve korkular yaşamaya başlıyor; onu kaybetme korkusu neredeyse hiç bitmiyor. Sadakat’in de en büyük yarası bu. Hem evlatlarını kaybetmekten korkuyor hem de eşinden kalan, emanet olarak gördüğü toprakları ve statüyü korumaya çalışıyor.' diyerek açıkladı.