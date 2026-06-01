Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'dan Alya ve Cihan İtirafı

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2026 - 15:03
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 1 Haziran Pazartesi günü sezon finali yapıyor. İkinci sezonuyla ekrana ara verecek olan dizide herkesin korkulu rüyası Sadakat rolüne hayat veren Gonca Cilasun, sezon finali öncesi Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda diziye, karakterine ve Cihan ile Alya karakterlerine dair itirafta bulundu.

Kaynak: Posta - Alev Gürsoy Cimin

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de rol alan Gonca Cilasun, normal hayatında Sadakat'in oldukça dışında bir hayat yaşıyor.

Bambaşka bir karaktere sahip olan Gonca Cilasun, Sadakat rolünü o kadar başarılı bir şekilde canlandırıyor ki gerçekte varlığına inanmamak elde değil! Hayat verdiği Sadakat rolünü savunduğu için eleştirilerle karşılaşan Gonca Cilasun, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e röportaj verdi.

Hem dizinin başarısı hem kendi hayatı hem de karakterlerle ilgili açıklamalar yapan Gonca Cilasun, Aliye Rona'ya benzetildiğini açıkladı.

'Dizimizde gerçek hayata dair çok fazla iz var. Karakterlerimizin gerçekliği hayatın kendisinden alınıyor. Dünyanın her yerinde böyle anneler vardır. Sadakat’i yorucu ve sert buluyorum ancak böyle insanların nedenlerini de anlamak gerek.' diyen Gonca Cilasun, Sadakat'in yarasını 'Maalesef yüzyıllardır erkeklerin kurduğu düzen kadınların önünde çoğu zaman engel oluyor, onların acı çekmesine neden oluyor. Bir kadın ise hamile kaldığı andan itibaren evladıyla ilgili kaygı ve korkular yaşamaya başlıyor; onu kaybetme korkusu neredeyse hiç bitmiyor. Sadakat’in de en büyük yarası bu. Hem evlatlarını kaybetmekten korkuyor hem de eşinden kalan, emanet olarak gördüğü toprakları ve statüyü korumaya çalışıyor.' diyerek açıkladı.

Sadakat'e zaman zaman "Yeter be kadın" dediğini dile getiren Gonca Cilasun, "Gerçek hayatta nasıl bir kayınvalide olurdunuz?" sorusuna cevap verdi.

Cilasun, 'Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz çünkü benim bir evladım yok. Ama Alya ve Cihan gerçek hayatta benim oğlum ve gelinim olsaydı, onlarla çok eğlenirdik, ondan eminim. Çünkü hayata karşı Gonca‘nın tavrı çok açık. Hele Alya ile kesinlikle çok eğlenirdik. Çünkü aydınlık bir insan, keyifli bir insan Alya. Cihan da dünyaya karşı çok farklı ve keyifle bakan bir adam.' cevabını verdi. Gonca Cilasun ayrıca, 'Rahmetli Aliye Rona‘ya benzetenler oluyor. Hatta ‘gelmiş geçmiş en kötü sizsiniz’ diyenler oluyor.' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
