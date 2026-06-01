Bir İçerik Üreticisi Yaz Mevsimi Gelmişken Balkonunu En Uygun Bütçeyle Yaşam Alanı Haline Getirdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2026 - 15:29

Güzelleştirmek ve kendi alanımızı yaratmak, ruhumuzu dinlendiren en özel uğraşlardan biridir. Ancak dijital platformlarda gördüğümüz o muhteşem ev ve balkon dönüşümleri çoğunlukla göz korkutucu bütçeler gerektiriyor gibi hissettirir. Metrekarelerin küçük, maliyetlerin ise yüksek olduğu modern şehir yaşamında, evdeki atıl alanları değerlendirmek tam bir yaratıcılık savaşına dönüşüyor. İşte tam da bu noktada, doğru malzemeleri akılcı fikirlerle birleştirmek ezber bozuyor.

'seyma.meralll' isimli içerik üreticisi, bütçe dostu balkon dönüşümünü takipçileriyle paylaştı. 'En uygun maliyetlisinden balkon düzenliyoruz' diyerek başladığı adımlarla, boş ve ruhsuz bir alanı dakikalar içinde konforlu bir yaşam alanına çevirdi. Tarzı ve pratikliği bir arada sunan bu dönüşüm, kısa sürede dekorasyon meraklılarının beğenisini topladı. Ayrıca ortaya çıkan dönüşüm, yaz yaklaşırken pek çok kişiye de fikir verdi.

Balkon yenilerken lüks mobilya mağazalarına servet dökmek yerine kargo paletlerini akıllıca kullanmak, hem sürdürülebilir hem de son derece şık bir çözüm sunuyor.

Ahşap kargo paletlerini yan yana getirip üzerine yerleştireceğiniz minimalist beyaz bir yer yatağı minderini konforlu kırlentlerle desteklediğinizde, balkonda harika bir köşe takımı elde edebilirsiniz. Alanı boğmamak adına açık tonlarda seçilen kilimler ve işlevsel beyaz bir orta sehpa, ortama ferah bir hava katıyor. Son dokunuş olarak eklenen, jüt detaylı hasır Amerikan servisler ve içine kurutulmuş çiçekler yerleştirilmiş cam vazolar ise aradığınız o sıcak, samimi hissi tamamlıyor. Eğer balkonda biraz daha keyifli ve özgür bir köşe arıyorsanız, tavandan ya da kendi standından sallanan siyah örgü bir tekli salıncak (egg chair) ekleyerek kendi okuma ve kahve alanınızı yaratabilirsiniz. Üstelik bu tarz modüler dokunuşlar, cam balkonlu alanlarda mevsim geçişlerine de harika uyum sağlıyor.

Peki ya balkon küçükse neler yapılabilir?

Küçük bir balkona sahipseniz, mobilya seçiminde ilk kuralınız katlanabilir veya çok amaçlı parçalara yönelmek olmalıdır. Duvara monte edilen ve ihtiyaç duyulduğunda kapatılabilen masalar, dar balkonlar için hayat kurtarıcıdır. Oturma alanı olarak ise hantal koltuklar yerine, kargo paletlerinden ya da ince iskeletli ahşap sedirlerden balkona tam oturan modüler köşeler üretebilirsiniz. Mobilyaların alt kısımlarını sandıklı bazalar şeklinde tasarlayarak ekstra depolama alanı kazanmak da harika bir yöntemdir. Yerden tasarruf etmek için bitkilerinizi yerde saklamak yerine dikey bahçe sistemleriyle duvara asabilir, balkon demirlerine takılan saksılıkları tercih edebilirsiniz. Alanı görsel olarak genişletmek için zeminde açık tonlarda ince kilimler kullanmak ve dikey çizgili dekoratif ögeler seçmek de göz yanılsaması yaratarak ferahlık hissini artıracaktır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
