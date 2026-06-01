Güran Ailesi İstanbul’da Basın Açıklaması Yaptı: Baba Arif Güran’dan Savcı İddiası

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baba Arif Güran ve diğer aile üyeleri de bugün Şişhane’de basın açıklaması yaptı.

Hakikatin ortaya çıkması için sürekli meydanlarda olacaklarını söyleyen Arif Güran, sorgu sırasında karakolda yaşadıklarını da anlattı.

“Eğer üç savcı yanlış bir soruşturmanın peşindeyse, biz vatandaş olarak ne yapabiliriz? Bugün arabada DNA var dedikleri araç hiçbir zaman Van’a gitmedi, köydeydi. Yalanlarla bu dosya bu hâle getirildi. Ben buradan savcıya sesleniyorum: Eğer benim ailem suçluysa, saat 11.15’te beni adliyeye davet ettin. ‘Bu olayı Salim yapmış. Salim, Narin’i öldürmüş, arabada DNA var, direksiyonda DNA var. Aileni al ve buradan git’ diye tembihte bulundun. Nerede DNA var? Karakolda benim ailemi karşıma getirdiler. Dediler ki, ‘Sen Enes’e söyle, Narin’i sen öldürdün.’ Bu sözleri bana bile söylettiler. Benim oğlum orada kafasını duvara vurdu: ‘Beni öldürün ama bana öyle bir şey söyleme baba’ dedi.”