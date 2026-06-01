Uzmanlar Açıkladı: Kedilerin Ömrünü Uzatmanın En Basit Yolu Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 15:52
Dünya genelinde yapılan güncel araştırmalar, ev kedilerinin serbestçe dışarıya bırakılmasının yaşam sürelerini önemli ölçüde kısalttığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, sokakta kontrolsüzce dolaşan ev kedilerinin, sınırlandırılmış bir alanda yaşayan hemcinslerine kıyasla ortalama iki ila üç yıl daha az yaşadığını belirtiyor. Yalnızca doğal hayata yönelik tehditleriyle bilinen bu durumun aslında kedilerin kendi sağlığı üzerinde de büyük riskler barındırdığı görülüyor. Küresel veriler, dışarıya salınan kedilerin büyük bir kısmının trafik kazaları, hayvan kavgaları ve yüksekten düşme gibi travmatik olaylar nedeniyle hayatını kaybettiğini belgeliyor.

https://www.independent.co.uk/life-st...
Tasmalı Kameralar Kedilerin Sokağa Çıktıklarında Karşılaştığı Büyük Tehlikeleri Kaydediyor

Farklı ülkelerde yürütülen izleme çalışmaları, sokağa çıkan kedilerin her an hayati tehlikelerle burun buruna geldiğini gösteriyor. Kedilerin tasmalarına yerleştirilen kameralar, bu canlıların yaklaşık yüzde 25’inin dışarıda ne idüğü belirsiz zehirli maddeleri tükettiğini, neredeyse yarısının ise her gün yoğun yollardan karşıya geçtiğini kanıtlıyor. Özellikle Avrupa genelinde sekiz yaşına kadar olan kedi ölümlerinin ilk sırasında trafik kazaları yer alıyor. Otomobil çarpması sonucu yaralanan kedilerin yaklaşık yüzde 70’i olay yerinde veya sonrasında can veriyor. Kazalardan kurtulanlar ise Feline Immunodeficiency Virus (FIV) gibi ölümcül bulaşıcı hastalıklarla ya da kalıcı sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Yaşam Alanlarını Doğru Şekilde Düzenlemek Kedilerin Sağlığını ve Refahını Koruyor

Evcil dostları bu trajik sonlardan korumanın en etkili yolu olarak, onları mülk sınırları içerisinde tutmak gösteriliyor. Uzmanlar, kedileri tamamen eve kapatmak yerine bahçelere kaçışı engelleyen çit silindirleri takılmasını ya da 'catio' adı verilen güvenli açık hava kafeslerinin kurulmasını öneriyor. Bunun yanı sıra, kedilerin ev içinde sıkılmasını önlemek adına pencere önü izleme alanları, tırmanma parkurları ve düzenli oyun aktiviteleri büyük önem taşıyor. Birden fazla kedinin bulunduğu evlerde ise stres seviyesini düşürmek amacıyla kedi sayısından bir fazla olacak şekilde, mama kaplarından uzak noktalara yerleştirilmiş temiz kum kaplarının bulundurulması gerektiği ifade ediliyor. Küresel çapta artan sorumlu kedi sahipliği bilinci, kedileri dış dünyanın tehditlerinden korumanın en temel sorumluluk olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
