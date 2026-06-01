Uzmanlar Açıkladı: Kedilerin Ömrünü Uzatmanın En Basit Yolu Belli Oldu

Evcil dostları bu trajik sonlardan korumanın en etkili yolu olarak, onları mülk sınırları içerisinde tutmak gösteriliyor. Uzmanlar, kedileri tamamen eve kapatmak yerine bahçelere kaçışı engelleyen çit silindirleri takılmasını ya da 'catio' adı verilen güvenli açık hava kafeslerinin kurulmasını öneriyor. Bunun yanı sıra, kedilerin ev içinde sıkılmasını önlemek adına pencere önü izleme alanları, tırmanma parkurları ve düzenli oyun aktiviteleri büyük önem taşıyor. Birden fazla kedinin bulunduğu evlerde ise stres seviyesini düşürmek amacıyla kedi sayısından bir fazla olacak şekilde, mama kaplarından uzak noktalara yerleştirilmiş temiz kum kaplarının bulundurulması gerektiği ifade ediliyor. Küresel çapta artan sorumlu kedi sahipliği bilinci, kedileri dış dünyanın tehditlerinden korumanın en temel sorumluluk olduğunu açıkça ortaya koyuyor.